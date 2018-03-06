Ким Кардашян запускает комедийное шоу

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян объявила о запуске нового шоу, в котором будут участвовать знаменитости и их дети.

Шоу получило название "You Kiddin' Me" и главным его правилом станет безоговорочное выполнение знаменитостями всех приказов своих детей, говорится в издании Refinery29.

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Ким Кардашян с новорожденной дочерью

Ким призналась, что на создание подобного проекта его вдохновили выходки собственных детей.

"Я знаю из собственного опыта, что дети очень сообразительны и могут придумать сумасшедшие вещи. Поэтому представьте себе, как смешно будет видеть, как они принимают взрослые решения", – добавила звезда.

Над шоу Ким будет работать в команде с Lionsgate и Facebook, а трансляцию шоу можно будет смотреть на Facebook Watch.

Пока неизвестно, кто именно из знаменитостей будет участвовать в шоу, но пользователи Facebook могут сами голосовать за кумиров, которых они бы хотели видеть в роли "раба" собственного ребенка. Дату релиза пока не объявили.