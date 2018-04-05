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Ким Кардашян засветила стройную фигуру в белье: соблазнительное фото

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Ким Кардашян показала снимок в нижнем белье
Ким Кардашян показала снимок в нижнем белье / Фото из соцсетей

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Знаменитость работает над своей фигурой, поэтому каждый раз хвастается аппетитными формами.

Популярная американка опубликовала фотографию, на которой она позирует перед камерой в черно-белом белье от Calvin KIein. Распущенные волосы и идеальная фигура добавили пикантности снимку.

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Нашла этот снимок, который сделала в ванной комнате в комплекте от моего Calvin KIein,
– подписала фото Ким Кардашян.

Более 2 миллиона подписчиков звезды были в восторге от архивного фото. Хоть Ким Кардашян часто злоупотребляет Photoshop, это фото не дало сомнений, что американка имеет соблазнительную фигуру и не жалуется на лишние килограммы.

Found this pic I took in the bathroom on set of My @calvinklein shoot #MyCalvins #ad

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Кто такая Ким Кардашян?
Американская актриса, которая совместно с родителями организовала популярное реалити-шоу "Семейство Кардашян". Кроме этого, Ким является владельцем брендовой косметики и знаменитой моделью, которую приглашают на фотосессии известные глянцы.

Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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