Ким Кардашян засветила стройную фигуру в белье: соблазнительное фото

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Знаменитость работает над своей фигурой, поэтому каждый раз хвастается аппетитными формами.

Популярная американка опубликовала фотографию, на которой она позирует перед камерой в черно-белом белье от Calvin KIein. Распущенные волосы и идеальная фигура добавили пикантности снимку.

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Нашла этот снимок, который сделала в ванной комнате в комплекте от моего Calvin KIein,

– подписала фото Ким Кардашян.

Более 2 миллиона подписчиков звезды были в восторге от архивного фото. Хоть Ким Кардашян часто злоупотребляет Photoshop, это фото не дало сомнений, что американка имеет соблазнительную фигуру и не жалуется на лишние килограммы.

Кто такая Ким Кардашян?

Американская актриса, которая совместно с родителями организовала популярное реалити-шоу "Семейство Кардашян". Кроме этого, Ким является владельцем брендовой косметики и знаменитой моделью, которую приглашают на фотосессии известные глянцы.