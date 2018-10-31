Кими Райкконен показал свой необычный костюм на Хэллоуин: фото
В среду, 31 октября, весь мир будет отмечать Хэллоуин. Не обошел этот праздник и пилотов Формулы-1.
Пилот Ferrari Кими Райкконен решил выбрать довольно необычный костюм и маску к нему.
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Напомним, в конце сезона Райкконен покинет Ferrari и будет выступать за команду Sauber.
Источник: 24 Канал
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