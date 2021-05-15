Днями Кабінет Міністрів створив Бюро економічної безпеки – орган, який замінить податкові міліцію. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що БЕБ стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом.

Ще наприкінці січня 2021 року Верховна Рада проголосувала за закон про Бюро економічної безпеки, а 12 травня Кабмін підтримав його утворення.

Дізнайтеся більше Уряд підтримав утворення Бюро економічної безпеки в Україні

Шмигаль розповів про важливість появи БЕБ

Денис Шмигаль наголосив, що Бюро економічної безпеки – новий аналітичний орган, який замінить "славнозвісну" податкову міліцію. За словами прем'єра, початок роботи бюро стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом.

БЕБ – це кінець "маски-шоу", це кінець силовому тиску на бізнес та новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів,

– наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, створення Бюро економічної безпеки було однією із вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу допомоги.

Бюро економічної безпеки матиме такі повноваження