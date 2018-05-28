Кино без шаблонов: в Киеве стартовал один из крупнейших кинофестивалей Восточной Европы

В воскресенье, 27 мая, на Почтовой площади стартовал 47-й международный кинофестиваль "Молодость". Главное кинособытие Киева собрало в одном месте фактически весь звездный кинобомонд.

Почтовая площадь превратилась в большой кинотеатр под открытым небом. Именно здесь происходят главные события фестиваля "Молодость".

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Само мероприятие началось с другого важного события – украинский режиссер Олег Сенцов уже вторую неделю голодает за российской решеткой. Поэтому фестиваль стартовал с акции в его поддержку.

"Мы должны вместе давить на правительство и президента Российской Федерации", – сказала в начале вечера ведущая.



Акция в поддержку Олега Сенцова на фестивале "Молодость"



Акция в поддержку Олега Сенцова на фестивале "Молодость"



Акция в поддержку Олега Сенцова на фестивале "Молодость"

47 лет назад студенты институт имени Карпенко-Карого собрались посмотреть свои дебютные работы. Собственно, так и зародился масштабный фестиваль, который сейчас считают одним из крупнейших в Восточной Европе и, конечно, главным кинособытием Киева.

Долгое время фестиваль проводили осенью, когда уже было холодно. А сейчас он снова вернулся к своим истокам и проходит весной.



47-й международный кинофестиваль "Молодость"

Программа "Молодости" очень насыщенная. Здесь в течение недели покажут более 250 фильмов. Среди них – как зарубежные, так и украинские премьеры. Помимо кинопоказов, посетителей фестиваля ждет множество мастер-классов.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится на Почтовой площади 3 июня. И тогда же мы узнаем, кто получит главную статуэтку. А победитель конкурсной программы, помимо "Скифского оленя", получит 10 тысяч долларов.