13:59
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 7°C
  • вторник
    25°C 14°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Кино без шаблонов: в Киеве стартовал один из крупнейших кинофестивалей Восточной Европы

11 Читати новину українською

В воскресенье, 27 мая, на Почтовой площади стартовал 47-й международный кинофестиваль "Молодость". Главное кинособытие Киева собрало в одном месте фактически весь звездный кинобомонд.

Почтовая площадь превратилась в большой кинотеатр под открытым небом. Именно здесь происходят главные события фестиваля "Молодость".

Читайте также: Российская актриса Чулпан Хаматова высказалась в поддержку Сенцова

Само мероприятие началось с другого важного события – украинский режиссер Олег Сенцов уже вторую неделю голодает за российской решеткой. Поэтому фестиваль стартовал с акции в его поддержку.

"Мы должны вместе давить на правительство и президента Российской Федерации", – сказала в начале вечера ведущая.

Акція на підтримку Олега Сенцова на фестивалі
Акция в поддержку Олега Сенцова на фестивале "Молодость"

Акція на підтримку Олега Сенцова на фестивалі
Акция в поддержку Олега Сенцова на фестивале "Молодость"

Акція на підтримку Олега Сенцова на фестивалі
Акция в поддержку Олега Сенцова на фестивале "Молодость"

47 лет назад студенты институт имени Карпенко-Карого собрались посмотреть свои дебютные работы. Собственно, так и зародился масштабный фестиваль, который сейчас считают одним из крупнейших в Восточной Европе и, конечно, главным кинособытием Киева.

Долгое время фестиваль проводили осенью, когда уже было холодно. А сейчас он снова вернулся к своим истокам и проходит весной.

​47-й міжнародний кінофестиваль
47-й международный кинофестиваль "Молодость"

Программа "Молодости" очень насыщенная. Здесь в течение недели покажут более 250 фильмов. Среди них – как зарубежные, так и украинские премьеры. Помимо кинопоказов, посетителей фестиваля ждет множество мастер-классов.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится на Почтовой площади 3 июня. И тогда же мы узнаем, кто получит главную статуэтку. А победитель конкурсной программы, помимо "Скифского оленя", получит 10 тысяч долларов.

 

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Киева Фестивали Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук