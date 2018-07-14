Кино на Потемкинской лестнице: в Одессе показали ленту, которой исполнилось 95 лет

Киносеанс на Потемкинской лестнице уже традиционно устраивают организаторы Одесского кинофестиваля. В этом году демонстрировали черно-белую ленту "Безопасность в последнюю очередь", которой уже 95 лет.

Кино, на которое приходят с ковриками и за два часа до начала, чтобы занять лучшее место – такое привычное явление для традиционного вечера ретро-кино на Потемкинской лестнице.

Читайте также: Киевом проехался восьмой женский велопарад

"Мы будем ждать столько, сколько нужно. Здесь жара, солнце. Ничего, мы привыкли", – сказала зрительница Елена.

А еще кино на Потемкинской лестнице до безумия романтично. Представьте только: огромный экран в исторической части города, сбоку виднеется море, играет музыка и черно-белое кино.

К слову, не все зрители знают, какой фильм будут показывать, потому что идут за необычной атмосферой, прежде всего.

На девятом одесском кинофестивале – культовая лента "Безопасность в последнюю очередь". В этом году ей исполняется 95 лет. И безопасность для главного героя фильма, действительно, в последнюю очередь. Ведь все трюки выполнял сам. И момент, где он повис на часовой стрелке, вошел в историю кинематографа. Режиссеры так полюбили этот кадр, что потом одалживали идею для своих фильмов.

И в этом году мероприятие следует своей традиции. Потемкинская лестница, которая простирается более чем на сто метров, полностью заполненная зрителями.

Больше – смотрите в сюжете.