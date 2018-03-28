Кино, под которое не жуют поп-корн: о чем говорит фестиваль Docudays UA 2018

В Киеве продолжается юбилейный 15 фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Главная тема фестиваля – равенство. Дальше – эмоциональный экскурс.

Docudays UA – единственный в Украине международный фестиваль документальных фильмов о правах человека (фото – пресс-служба Docudays UA)​

На фестивале показывают кино, которое заставляет задуматься над главными человеческими ценностями. Демонстрирует многообразие социальных вызовов, с которыми сталкиваются люди не только в Украине. А мы так часто полностью погружаемся в наши локальные проблемы, что даже не представляем, с чем приходится бороться ежедневно людям где-то на другом континенте, или совсем рядом – в соседних странах. Истории и картинка на экране расширяют сознание и разрушают условные границы и стереотипы, которые годами нам "вбивали" в голову.

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Одно из главных впечатлений от просмотренных лент – мир должен стать добрее. Люди должны научиться воспринимать разнообразие. Люди должны научиться ценить человеческую жизнь.

Docudays UA: видео трейлера:

Документалистика – еще одно доказательство того, что искусство способно влиять на людей и менять их к лучшему. В качестве примера, история из фильма "Гуго" польского режиссера Войчеха Климала. Дедушка живет с мальчиком в вагончике. Он воспитывает его самостоятельно и отдает ему все, что имеет. У малого сложная судьба – мать умерла, отец в испанской тюрьме. И когда приходят социальные службы, и говорят о том, что ребенок не может жить в таких условиях – все равно подсознательно, несмотря на все законы и социальные нормы, болеешь за дедушку. Потому что такую ​​безоговорочную любовь деда этому мальчику не заменят квадратные метры.

Кадр из фильма "Гуго" польского режиссера Войчеха Климала

Это ответственное кино. Съемочная группа польского фильма "Гуго" участвует в качестве свидетелей в судебном процессе, где определяют с кем должен жить мальчик после смерти дедушки. То есть, съемочная группа не просто вторглась в частную жизнь семьи со сложной судьбой, но и после завершения съемок и удачного, важного социального фильма продолжает свое дело. Уже не на камеру.

Трейлер фильма "Гуго": видео

Еще один фильм заставляет с другой стороны посмотреть на революции и перевороты –"Обратная сторона всего" Милы Турайлич. Сербская режиссер рассказывает историю своей матери Србиянки Турайлич – известной активистки, которая всю жизнь боролась за демократию в стране и была активным участником всех судьбоносных событий. В частности, ее семья участвовала в создании Югославии в 1918 году.

Показ фильма "Обратная сторона всего" Милы Турайлич в кинотеатре "Октябрь"

Семья Турайлич несколько поколений живет в центре Белграда, бурная история страны разворачивается под их окнами, более того – коснулась личной жизни. В сороковые коммунисты национализировали квартиру, и часть семейного жилья отдали сторонникам коммунизма. Более полувека в забранных комнатах – дверь закрыта. И даже после многочисленных изменений в стране и распада Югославии Србиянка Турайлич не решается восстановить свое право на собственность отобранных квадратных метров, пока там живут люди.

Трейлер фильма "Обратная сторона всего": видео

Каждый раз со сменой власти в Сербии меняется отношение к главной героине фильма – то Србиянка Турайлич получает награды за общественную деятельность, то повестку в суд за свои либеральные взгляды.

Международный кинофестиваль о правах человека Docudays UA

На Docudays UA собирается другая аудитория. Люди не идут на фестиваль развлечься вечером под хороший фильм с ведром попкорна и пивом. Здесь этот кинотеатральный атрибут просто неуместен. Потому что иногда под отдельные сцены на экране сдавливает изнутри ком. Не то чтобы что-то жевать хотелось.

Несмотря на многообразие и совершенно разные судьбы людей в разных странах – всех объединяет одна деталь. Это постоянная борьба за право достойно прожить свою жизнь.

Тема нынешнего фестиваля – равенство

Но такие миролюбивые настроения, которые пропагандирует фестиваль Docudays UA, не всем нравится. На одно из событий в рамках фестиваля, а именно – дискуссию "Права человека: проблема распространения ультраправых движений в Украине" наведались агрессивно настроенные правые. Сорвали со стен плакаты о равенстве (на которых были изображены не только представители ЛГБТ, которых так сильно не воспринимают "правые" силы, но и люди с инвалидностью, ВИЧ-инфицированные и цыгане) и топтали их ногами.

Правые пытались сорвать дискуссию в рамках фестиваля

Требовали от организаторов отменить дискуссию, а посетителей обвинили в абсурдных вещах – сепаратизме и "ватнечистве" .Вывесты из помещения молодчиков удалось только после приезда полиции. Впоследствии "неизвестные" сообщили правоохранителям о заминировании здания, что традиционно оказалось фейком. Но посетителей эвакуировали.

Полиция вывела из помещения агрессивных молодчиков

Вот такой пример нарушения прав человека (как минимум, на мирные собрания в частном пространстве, не противоречащие закону) на фестивале документального кино о нарушении прав человека. Можно не соглашаться со взглядами других людей, но никто не имеет права убеждать других в своих убеждениях и загонять в свой ограниченный мир.

Фестиваль Docudays UA будет проходить в Киеве до 30 марта. Показы проходят в кинотеатрах "Октябрь", "Украина" и в Креативном пространстве IZONE. Ознакомиться с программой можно на сайте фестиваля.