Кино, под которое не жуют поп-корн: о чем говорит фестиваль Docudays UA 2018
В Киеве продолжается юбилейный 15 фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Главная тема фестиваля – равенство. Дальше – эмоциональный экскурс.
Docudays UA – единственный в Украине международный фестиваль документальных фильмов о правах человека (фото – пресс-служба Docudays UA)
На фестивале показывают кино, которое заставляет задуматься над главными человеческими ценностями. Демонстрирует многообразие социальных вызовов, с которыми сталкиваются люди не только в Украине. А мы так часто полностью погружаемся в наши локальные проблемы, что даже не представляем, с чем приходится бороться ежедневно людям где-то на другом континенте, или совсем рядом – в соседних странах. Истории и картинка на экране расширяют сознание и разрушают условные границы и стереотипы, которые годами нам "вбивали" в голову.
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Одно из главных впечатлений от просмотренных лент – мир должен стать добрее. Люди должны научиться воспринимать разнообразие. Люди должны научиться ценить человеческую жизнь.
Docudays UA: видео трейлера:
Документалистика – еще одно доказательство того, что искусство способно влиять на людей и менять их к лучшему. В качестве примера, история из фильма "Гуго" польского режиссера Войчеха Климала. Дедушка живет с мальчиком в вагончике. Он воспитывает его самостоятельно и отдает ему все, что имеет. У малого сложная судьба – мать умерла, отец в испанской тюрьме. И когда приходят социальные службы, и говорят о том, что ребенок не может жить в таких условиях – все равно подсознательно, несмотря на все законы и социальные нормы, болеешь за дедушку. Потому что такую безоговорочную любовь деда этому мальчику не заменят квадратные метры.
Кадр из фильма "Гуго" польского режиссера Войчеха Климала
Это ответственное кино. Съемочная группа польского фильма "Гуго" участвует в качестве свидетелей в судебном процессе, где определяют с кем должен жить мальчик после смерти дедушки. То есть, съемочная группа не просто вторглась в частную жизнь семьи со сложной судьбой, но и после завершения съемок и удачного, важного социального фильма продолжает свое дело. Уже не на камеру.
Трейлер фильма "Гуго": видео
Еще один фильм заставляет с другой стороны посмотреть на революции и перевороты –"Обратная сторона всего" Милы Турайлич. Сербская режиссер рассказывает историю своей матери Србиянки Турайлич – известной активистки, которая всю жизнь боролась за демократию в стране и была активным участником всех судьбоносных событий. В частности, ее семья участвовала в создании Югославии в 1918 году.
Показ фильма "Обратная сторона всего" Милы Турайлич в кинотеатре "Октябрь"
Семья Турайлич несколько поколений живет в центре Белграда, бурная история страны разворачивается под их окнами, более того – коснулась личной жизни. В сороковые коммунисты национализировали квартиру, и часть семейного жилья отдали сторонникам коммунизма. Более полувека в забранных комнатах – дверь закрыта. И даже после многочисленных изменений в стране и распада Югославии Србиянка Турайлич не решается восстановить свое право на собственность отобранных квадратных метров, пока там живут люди.
Трейлер фильма "Обратная сторона всего": видео
Каждый раз со сменой власти в Сербии меняется отношение к главной героине фильма – то Србиянка Турайлич получает награды за общественную деятельность, то повестку в суд за свои либеральные взгляды.
Международный кинофестиваль о правах человека Docudays UA
На Docudays UA собирается другая аудитория. Люди не идут на фестиваль развлечься вечером под хороший фильм с ведром попкорна и пивом. Здесь этот кинотеатральный атрибут просто неуместен. Потому что иногда под отдельные сцены на экране сдавливает изнутри ком. Не то чтобы что-то жевать хотелось.
Несмотря на многообразие и совершенно разные судьбы людей в разных странах – всех объединяет одна деталь. Это постоянная борьба за право достойно прожить свою жизнь.
Тема нынешнего фестиваля – равенство
Но такие миролюбивые настроения, которые пропагандирует фестиваль Docudays UA, не всем нравится. На одно из событий в рамках фестиваля, а именно – дискуссию "Права человека: проблема распространения ультраправых движений в Украине" наведались агрессивно настроенные правые. Сорвали со стен плакаты о равенстве (на которых были изображены не только представители ЛГБТ, которых так сильно не воспринимают "правые" силы, но и люди с инвалидностью, ВИЧ-инфицированные и цыгане) и топтали их ногами.
Правые пытались сорвать дискуссию в рамках фестиваля
Требовали от организаторов отменить дискуссию, а посетителей обвинили в абсурдных вещах – сепаратизме и "ватнечистве" .Вывесты из помещения молодчиков удалось только после приезда полиции. Впоследствии "неизвестные" сообщили правоохранителям о заминировании здания, что традиционно оказалось фейком. Но посетителей эвакуировали.
Полиция вывела из помещения агрессивных молодчиков
Вот такой пример нарушения прав человека (как минимум, на мирные собрания в частном пространстве, не противоречащие закону) на фестивале документального кино о нарушении прав человека. Можно не соглашаться со взглядами других людей, но никто не имеет права убеждать других в своих убеждениях и загонять в свой ограниченный мир.
Фестиваль Docudays UA будет проходить в Киеве до 30 марта. Показы проходят в кинотеатрах "Октябрь", "Украина" и в Креативном пространстве IZONE. Ознакомиться с программой можно на сайте фестиваля.