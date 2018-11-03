Киноактер Джош Уайтхаус стал вторым главным героем приквела "Игры престолов"

Всего несколько дней назад создатели приквела фэнтезийного сериала "Игра престолов" назвали имя первой актрисы, и уже сейчас стал известен еще один герой. Им стал Джош Уайтхаус – 28-летний британский актер и звезда сериала "Полдарк" (2015).

Об этом сообщили в издании The Independent.

Кого сыграет британский актер пока не известно. За свою творческую карьеру Джош Уайтхаус сыграл в нескольких фильмах и сериалах, среди которых "Northern Soul" (2014), "Alleycats" (2016), "The Receptionist" (2016), "Modern Life Is Rubbish" (2017), "Valley Girl" (2018).

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"Я держался из последних сил, чтобы не сообщить вам об эту грандиозную новость, но теперь вы сами все видите", – прокомментировал Джош свое участие в приквеле сериала "Игра престолов".

Ранее журналисты сообщали, что в приквеле сериала также сыграет 50-летняя Наоми Уоттс. О ее роли тоже пока ничего неизвестно. Инсайдеры СМИ также говорят, что спин-офф сериала будет называться The Long Night ( "Долгая ночь").

Создатели новой истории ранее заявляли, что события в приквеле будут происходить за 8 тысяч лет до событий сериала, снятого по книге "Песнь Льда и Пламени" писателя Джорджа Мартина. В нем, в частности, покажут историю Вестероса, происхождение таинственных белых ходоков, тайны Востока и легенды Старков. Официальные съемки еще не начались, но все лето продолжалась активная подготовкя к кропотливой работе, которая начнется совсем скоро.

Стоит добавить, что первая официальная информация о создании приквела к популярного сериала "Игра престолов" появилась в июне этого года. Но продюсеры оригинальной ленты "Игры престолов" заверили, что ни одно видео приквела не выйдет до конца последнего сезона саги, выход которого запланирован на конец мая-начало лета 2019 года.

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов «Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезона сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.