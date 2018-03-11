Киноактриса Блейк Лайвли поразила невероятной схожестью с мамой: фото

Голливудская актриса Блейк Лайвли часто появляется со своей матерью Элейн Лайвли не только на прогулках, но и на красных дорожках. Звезда в очередной раз показала, как она невероятно похожа с мамой.

Соответствующее фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram накануне Международного дня женщин.

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 7 Бер 2018 р. о 1:37 PST

Актриса Блейк со своей мамой имеют очень похожие черты лица, волшебные золотые и длинные волосы, а сами они для фотографии выбрали похожие головные уборы, куртки и натуральный макияж.

В целом, в общем браке с 1979 года в Эрни Брауна и Элейн Лайвли родилось много детей — кроме актрисы Блейк Лайвли, в семье есть также еще Эрик Лайвли, Робин Лайвли, Лори Лайвли и Джейсон Лайвли.

Блейк Лайвли со счастливыми родителями