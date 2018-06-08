Кинофестиваль памяти известного режиссера Леонида Кантера нуждается в волонтерах
Организаторы кинофестиваля "Киносарай" на арт-хуторе "Обирок" на Черниговщине, который состоится с 29 июня по 1 июля, ищут волонтеров.
Информация об этом появилась в соцсети Facebook.
Леонид попросил нас всех собраться на кинокемпе "Киносарай" и провести очень светлый позитивный фестиваль вместо любых его похорон. В организации мероприятия нужна помощь,
– написала организатор Екатерина Мизина.
На проведение кинофестиваля разыскивают поваров, координаторов, волонтеров и музыкантов. Также нужен новый проектор.
Ну, и конечно, мы все вместе посмотрим "Мифа", которому Леонид посвящал свою жизнь последние два года,
– добавила Мизина.
Фестиваль состоится при подготовленной Леонидом Кантером программе. На фестиваль традиционно приезжают режиссеры представить свои ленты. Планируется немало киноразвлечений.
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Также покажут известные документальные фильмы "Процесс" об украинском политзаключенном Олеге Сенцове, который 26-й день голодает в российской тюрьме и "Живой костер" о жизни пастухов в Карпатах. Кроме показов можно будет пообщаться с творческими командами документальных лент.
"А главное – косится свеженькое сено в "Киносарай" и прохладное озеро ждет гостей. До встречи на Обирке!" – призвала Мизина.