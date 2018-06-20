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Кинопремия BAFTA попросила конкурсантов проявить больше разнообразия

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Кинопремия BAFTA
Кинопремия BAFTA / Фото из открытых источников

Представители Британской академии телевидения и искусства объявили новые требования относительно конкурсных фильмов. Теперь премия BAFTA хочет видеть и рассматривать фильмы, которые соответствуют стандартам разнообразия.

Об этом пишут на Variety.

По словам организаторов премии, 18 февраля 2018 года во время вручения наград в номинации "Лучший режиссер" не было ни одной женщины, а в номанции "Лучший актер" было представлено только два темнокожих номинанта из двадцати.

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Поэтому премия BAFTA озвучила критерии разнообразия, которые должны быть соблюдены кандидатами для ее получения в 2019 году. Среди них должны быть четыре направления: присутствие на экране, руководство проектом, опыт работы и доступ аудитории.

В частности, председатель Комитета кинофестиваля BAFTA Марк Самуэльсон отметил, что фильмы, которые получают финансирование BBC Films или Film4, обязательно должны выполнять критерии разнообразия.

Напомним, что на 71-1 церемонии награждения BAFTA-2018 победу в номинации "Лучший фильм" получила драма британского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а премию BAFTA в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" получили Гари Олдман ("Темные времена") и Фрэнсис МакДорманд ( "Три билборды на границе Эббинга, Миссури") соответственно.

Теги: LifeStyle Кино Награды
Источник: 24 Канал
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