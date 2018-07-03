Киностудия Sony Pictures выпустит первую ленту о plus-size супергероине

Американская кинокомпания Sony Pictures планирует снять и выпустить фильм о plus-size супергероине по имени Фейт, которая будет обладать телекинезом. Она будет отличаться от других персонажей комиксов своими пышными формами и жизнерадостным нравом.

Об этом пишут на Deadline.

Как рассказали в издании, создатели будущей ленты видят Фейт в образе журналистки из Лос-Анджелеса, которая любит поп-культуру и научную фантастику. Героиня умеет летать и в свое свободное время использует силу телекинеза, чтобы спасать людей.

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Образ Фейт от Valiant Entertainment

Уже известно, что над лентой будет работать сценаристка "Американских богов" и "Черных парусов" Мария Мельник. Продюсерами проекта стали Тоби Джаффе, Нил Мориц и Дэн Минтц. Как известно, впервые о Фейт упоминается в комиксе от издательства Valiant Comics в 1992 году в составе команды супергероев, известной как Предвестники.



Супергероиня Фейт в комиксах Valiant Comics в 1992 году