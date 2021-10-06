В сети опубликовали видео, где парень идет со странным плакатом. Мужчина с авто рядом комментирует ситуацию. О курьезном случае рассказали 6 октября.

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Пошутили друзья

На одной из улиц 12-го квартала увидели парня, который шел по трамвайным путям. Когда он подошел ближе, то люди поняли, что молодой человек несет плакат с надписью "Я кинул нормальных пацанов".

Таким образом он привлек к себе внимание пешеходов и водителей авто. Местные предположили, что так его наказали друзья за плохой поступок.

Парень шел с плакатом "Я кинул нормальных пацанов": смотрите видео

За что именно товарищи наказали парня – не известно. Однако с плакатом он шел недовольный, немного даже и расстроенный. Люди, которые проезжали мимо парня, снимали его на телефоны.