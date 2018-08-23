11:40
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 10°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная форма для школьников. Российская Золушка
Вєсті Кремля
21:33, 22 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, 22 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кир добрался до соседней с Украиной Молдовы: власть бьет тревогу

69 Читати новину українською
На юге Молдовы зафиксировано около 149 случаев заболевания корью
На юге Молдовы зафиксировано около 149 случаев заболевания корью / Соцсети

На юге соседней с Украиной Молдовы зарегистрировано около 149 случаев заболевания корью как среди детей, так и среди взрослых. В связи с этим руководитель Гагаузского автономно-территориального образования на юге страны Ирина Влах по договоренности с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты распорядилась отменить все запланированные на этот период культурно-массовые мероприятия.

Об этом пишет Укринформ.

Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика 

"Чтобы не допустить распространения инфекции, региональная комиссия по преодолению чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий в Гагаузии с привлечением большого количества людей. Исполком автономии совместно с Министерством здравоохранения Республики Молдова прилагает все усилия, чтобы предотвратить распространение кори в автономии", – рассказала Влах.

В то же время она добавила, что в регионе сейчас зарегистрировано около 149 случаев заболевания корью – в основном это дети из сел Бешгиоз, Копчак, Казаклия и из города Вулканешты, однако есть случаи и в других населенных пунктах и ​​также зафиксировано заболевание корью у взрослых.

Кроме того, руководитель Гагаузского автономно-территориального образования призвала мэров сел и городов отменить празднование Храмов и проведение концертов, включая Фестиваль гагаузского костюма, который должен был пройти в Вулканешты 26 августа.

Также она обратилась ко всем родителям с просьбой к началу учебного года позаботиться о вакцинации детей, иначе они не будут допущены к занятиям.

Добавим, ранее, по итогам экстренного заседания республиканской комиссии по охране здоровья, в Молдове был объявлен оранжевый уровень опасности распространения кори. Первый массовый случай заболевания был зафиксирован в одном из детских лагерей отдыха в Унгенском районе, где отдыхали дети с юга Молдовы.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, всего с начала года в Украине корью заболели почти 29 тысяч человек, и большинство из них – дети.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье

Теги: Здоровье Корь Молдова Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия
 3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук