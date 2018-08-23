Кир добрался до соседней с Украиной Молдовы: власть бьет тревогу

На юге соседней с Украиной Молдовы зарегистрировано около 149 случаев заболевания корью как среди детей, так и среди взрослых. В связи с этим руководитель Гагаузского автономно-территориального образования на юге страны Ирина Влах по договоренности с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты распорядилась отменить все запланированные на этот период культурно-массовые мероприятия.

Об этом пишет Укринформ.

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"Чтобы не допустить распространения инфекции, региональная комиссия по преодолению чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий в Гагаузии с привлечением большого количества людей. Исполком автономии совместно с Министерством здравоохранения Республики Молдова прилагает все усилия, чтобы предотвратить распространение кори в автономии", – рассказала Влах.

В то же время она добавила, что в регионе сейчас зарегистрировано около 149 случаев заболевания корью – в основном это дети из сел Бешгиоз, Копчак, Казаклия и из города Вулканешты, однако есть случаи и в других населенных пунктах и ​​также зафиксировано заболевание корью у взрослых.

Кроме того, руководитель Гагаузского автономно-территориального образования призвала мэров сел и городов отменить празднование Храмов и проведение концертов, включая Фестиваль гагаузского костюма, который должен был пройти в Вулканешты 26 августа.

Также она обратилась ко всем родителям с просьбой к началу учебного года позаботиться о вакцинации детей, иначе они не будут допущены к занятиям.

Добавим, ранее, по итогам экстренного заседания республиканской комиссии по охране здоровья, в Молдове был объявлен оранжевый уровень опасности распространения кори. Первый массовый случай заболевания был зафиксирован в одном из детских лагерей отдыха в Унгенском районе, где отдыхали дети с юга Молдовы.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, всего с начала года в Украине корью заболели почти 29 тысяч человек, и большинство из них – дети.