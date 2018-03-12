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Кира Найтли снялась в стильной фотосессии для известного глянца

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Кира Найтли
Кира Найтли / Фото из открытых источников

Известная голливудская актриса Кира Найтли приняла участие в гламурной фотосессии для канадского журнала Elle.

Британская знаменитость в свои 32 года уже стала своеобразной "иконой стиля". Модные журналы всегда предлагают ей украсить своими фотографиями глянцы.

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Так, для очередной фотосессии для издания Elle Кира Найтли предстала в нежном образе. На фото актриса позирует в стильных брендовых вещах Chanel. Изящные наряд звезда дополнила легким макияжем, подведя губы красной или розовой помадой.

Известно, что снимки сделала знаменитый фотограф Лиз Коллинз. Ей удалось не просто показать Киру Найтли во всей красе, но и добавить фотографиям легкости и изысканности.


Обкложка журнала Elle


Кира Найтли в стильной фотосессии для глянца


Кира Найтли украсила журнал своими фотографиями


Актриса Кира Найтли снялась в фотосессии для известного журнала

Теги: LifeStyle Мода Кино
Источник: 24 Канал
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