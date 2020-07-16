Верховная Рада поддержала назначение Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата, сообщает 24 канал. Против проголосовали партии "Европейская солидарность" и "Голос".

Накануне Финансовый комитет рекомендовал Раде назначить Шевченко главой НБУ.

Биография Кирилл Шевченко может возглавить НБУ: что о нем известно

Как депутаты голосовали за кандидатуру Шевченко / Скриншот с онлайн-трансляции заседания

Сам Кирилл Шевченко во время выступления в Раде поблагодарил за доверие и отметил, что за последние 6 лет НБУ прошел путь институционального развития. Шевченко считает, что Нацбанк стал независимым, зрелым и стабильным.

Среди приоритетов Кирилл Шевченко выделил:

Обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы;

Продолжение мероприятий по усилению финансовой устойчивости банков, в том числе усиление работы с долей проблемных кредитов банковской системы.

Кирилл Шевченко: что о нем известно

Шевченко 47 лет, он уроженец российской Тулы. Работал ремонтником на шахте имени Илльича в Стаханове возле Луганска. Впоследствии получил диплом экономиста в Харьковском государственном экономическом университете.

У Шевченко богатый опыт работы в банковской сфере.

Сначала он работал в Украинском кредитном банке (теперь – А-Банк) на должности исполняющего обязанности начальника сектора привлечения кредитных ресурсов.

В 1995 году стал ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела банка "Аваль".

Еще 10 лет проработал в банке "Финансы и Кредит", прошел путь от начальника отдела нормативов до первого заместителя председателя правления банка.

Возглавлял Государственное ипотечное учреждение.

В 2009 году Кирилл Шевченко был советником премьер-министра Юлии Тимошенко. После этого работал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк". В перерыве – советником председателя правления ОАО "Ощадбанк".

С октября 2014 года Шевченко – первый заместитель, впоследствии исполняющий обязанности председателя правления АБ "Укргазбанк". А в 2015 году возглавил этот банк (94,94% акций принадлежит государству).

Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.