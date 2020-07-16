Рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка
Верховная Рада поддержала назначение Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.
Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата, сообщает 24 канал. Против проголосовали партии "Европейская солидарность" и "Голос".
Накануне Финансовый комитет рекомендовал Раде назначить Шевченко главой НБУ.
Биография Кирилл Шевченко может возглавить НБУ: что о нем известно
Как депутаты голосовали за кандидатуру Шевченко / Скриншот с онлайн-трансляции заседания
Сам Кирилл Шевченко во время выступления в Раде поблагодарил за доверие и отметил, что за последние 6 лет НБУ прошел путь институционального развития. Шевченко считает, что Нацбанк стал независимым, зрелым и стабильным.
Среди приоритетов Кирилл Шевченко выделил:
- Обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы;
- Продолжение мероприятий по усилению финансовой устойчивости банков, в том числе усиление работы с долей проблемных кредитов банковской системы.
Кирилл Шевченко: что о нем известно
Шевченко 47 лет, он уроженец российской Тулы. Работал ремонтником на шахте имени Илльича в Стаханове возле Луганска. Впоследствии получил диплом экономиста в Харьковском государственном экономическом университете.
У Шевченко богатый опыт работы в банковской сфере.
- Сначала он работал в Украинском кредитном банке (теперь – А-Банк) на должности исполняющего обязанности начальника сектора привлечения кредитных ресурсов.
- В 1995 году стал ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела банка "Аваль".
- Еще 10 лет проработал в банке "Финансы и Кредит", прошел путь от начальника отдела нормативов до первого заместителя председателя правления банка.
- Возглавлял Государственное ипотечное учреждение.
В 2009 году Кирилл Шевченко был советником премьер-министра Юлии Тимошенко. После этого работал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк". В перерыве – советником председателя правления ОАО "Ощадбанк".
С октября 2014 года Шевченко – первый заместитель, впоследствии исполняющий обязанности председателя правления АБ "Укргазбанк". А в 2015 году возглавил этот банк (94,94% акций принадлежит государству).