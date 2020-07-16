Новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко пообещал не допустить неконтролируемой инфляции и эмиссии гривны. Шевченко также отметил, что сотрудничество с МВФ является необходимым для дальнейшей работы финансовой системы.

Планы Шевченко на посту главы НБУ

"Я как глава НБУ не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии", – заявил Шевченко на заседании финансового комитета Верховной Рады. Больше о своих планах новый глава НБУ рассказал также на заседании парламента перед своим назначением, сообщает 24 канал.

Узнайте больше Кирилл Шевченко возглавил НБУ: что о нем известно

Шевченко заявил, что главная задача, которую ему поставил президент, – сохранение институциональной независимости НБУ.

Что такое эмиссия? Выпуск денег, что приводят к общему увеличению денежной массы, находящейся в обороте.

Уволят ли заместителей главы НБУ

Шевченко также отметил, что будет пытаться формировать команду, с которой ему будет комфортно работать. Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский несколько раз спрашивал у Шевченко, собирается ли он увольнять и.о. главы НБУ Екатерину Рожкову, заместителя главы НБУ Олега Чурия и других членов правления. Шевченко отказался ответить на этот вопрос.

У меня есть со всеми рабочие отношения. С кем-то мы работаем больше, с кем-то – меньше,

– сказал он.

Тогда Дубинский начал настаивать на том, чтобы Шевченко ответил, собирается ли увольнять Рожкову. На это Шевченко ответил, что уже рассказал о своем подходе к кадровой политике.

"Рожкова не является исключением из моего подхода к кадрам", – сказал он.

Программа еще нарабатывается

Шевченко также сказал, что его программа деятельности сейчас нарабатывается. Он отметил, что она не может быть создана без Совета НБУ, и будет презентована с Советом.

Отвечая на вопрос о главных провалах НБУ за последнее время, Шевченко обратил внимание на волатильность нацвалюты.

Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. Это тот вопрос, на который я лично буду обращать наибольшее внимание,

– заявил он.

Что такое волатильность? В финансовой статистике характеризует тенденцию рыночной цены или дохода меняться со временем.

Читайте также На независимость Нацбанка после отставки Смолия никто не покушался, – глава Совета НБУ Данилишин

Выступление Шевченко в Раде

Во время выступления в парламенте Шевченко заявил, что украинская экономика начинает выходить из карантинных ограничений, однако продолжает стагнацию. Он назвал конкретные шаги. Которые может сделать НБУ в этой ситуации.

Я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы. В достижении этих целей инструмент инфляционного таргетирования уже продемонстрировал свою эффективность,

– сказал новоиспеченный глава НБУ.

Как пример он привел 2014 – 2016 годы, когда Украина столкнулась с девальвацией (падением) гривны. Тогда политика финансового таргетирования способствовала стабилизации финансового сектора.

НБУ также в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В частности, в планах – усиление работы с долей проблемных кредитов в банковской системе. Которая на сегодня составляет 48%.