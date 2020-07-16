Не допустит неконтролируемой инфляции и печатания денег: Шевченко описал свои планы в НБУ
Новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко пообещал не допустить неконтролируемой инфляции и эмиссии гривны. Шевченко также отметил, что сотрудничество с МВФ является необходимым для дальнейшей работы финансовой системы.
Планы Шевченко на посту главы НБУ
"Я как глава НБУ не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии", – заявил Шевченко на заседании финансового комитета Верховной Рады. Больше о своих планах новый глава НБУ рассказал также на заседании парламента перед своим назначением, сообщает 24 канал.
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Шевченко заявил, что главная задача, которую ему поставил президент, – сохранение институциональной независимости НБУ.
Что такое эмиссия?Выпуск денег, что приводят к общему увеличению денежной массы, находящейся в обороте.
Уволят ли заместителей главы НБУ
Шевченко также отметил, что будет пытаться формировать команду, с которой ему будет комфортно работать. Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский несколько раз спрашивал у Шевченко, собирается ли он увольнять и.о. главы НБУ Екатерину Рожкову, заместителя главы НБУ Олега Чурия и других членов правления. Шевченко отказался ответить на этот вопрос.
У меня есть со всеми рабочие отношения. С кем-то мы работаем больше, с кем-то – меньше,
– сказал он.
Тогда Дубинский начал настаивать на том, чтобы Шевченко ответил, собирается ли увольнять Рожкову. На это Шевченко ответил, что уже рассказал о своем подходе к кадровой политике.
"Рожкова не является исключением из моего подхода к кадрам", – сказал он.
Программа еще нарабатывается
Шевченко также сказал, что его программа деятельности сейчас нарабатывается. Он отметил, что она не может быть создана без Совета НБУ, и будет презентована с Советом.
Отвечая на вопрос о главных провалах НБУ за последнее время, Шевченко обратил внимание на волатильность нацвалюты.
Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. Это тот вопрос, на который я лично буду обращать наибольшее внимание,
– заявил он.
Что такое волатильность?В финансовой статистике характеризует тенденцию рыночной цены или дохода меняться со временем.
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Выступление Шевченко в Раде
Во время выступления в парламенте Шевченко заявил, что украинская экономика начинает выходить из карантинных ограничений, однако продолжает стагнацию. Он назвал конкретные шаги. Которые может сделать НБУ в этой ситуации.
Я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы. В достижении этих целей инструмент инфляционного таргетирования уже продемонстрировал свою эффективность,
– сказал новоиспеченный глава НБУ.
Как пример он привел 2014 – 2016 годы, когда Украина столкнулась с девальвацией (падением) гривны. Тогда политика финансового таргетирования способствовала стабилизации финансового сектора.
НБУ также в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В частности, в планах – усиление работы с долей проблемных кредитов в банковской системе. Которая на сегодня составляет 48%.