От новоизбранного главы Нацбанка Кирилла Шевченко теперь зависит, будут ли давать Украине кредиты. Ведь с уходом его предшественника Якова Смолия сразу слетело соглашение о еврооблигациях. Если первый транш от МВФ Украина уже получила, то 350 миллионов долларов от Всемирного банка пока зависли.

Так дадут ли нам такие необходимые кредиты и выровняется ли ситуация после назначения нового главы центробанка – читайте в материале 24 канала.

К слову Рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка

Получит ли Украина деньги от МВФ

"Миссия МВФ была отложена. До того времени время, пока не определят главу Нацбанка. Для них это очень важно, потому что он один из подписантов меморандума. Мы также ожидаем подписания со стороны Всемирного банка займа о политике развития и будет получен после этого транш в размере 350 миллионов долларов США", – объяснил министр финансов Сергей Марченко.

Впрочем, Марченко уверяет, все подпишут, получат и даже знают, куда привлекут средства. Однако, когда же все произойдет? Точной даты и в Минфине не называют. Международное рейтинговое агентство Moody's накануне связало такое затягивание с посягательством на автономию НБУ. Эту же причину называют и специалисты.

Любая ситуация с такой неожиданной заменой руководителя такого органа как НБУ бьет и по доверию инвесторов и граждан,

– сказал бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта.

И виной не внезапное увольнение Смолия, ведь к персоналиям западные партнеры не привязаны, а возможное изменение политики банка и возможный удар по независимости. Пока специалисты называют финансирование действительно замороженным, но не отмененным – ​​все зависит, как Украина выйдет из ситуации и какую политику задекларирует новый глава НБУ.

Справка. Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.

"Будет ли Национальный банк придерживаться свободного курсообразования, а никто не будет указывать, что монетарная политика будет независимой, что никто не будет, условно говоря, печатать деньги, никто не скажет, что у нас проблемы, и давайте просто закроем их эмиссией", – отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Что будет с независимостью НБУ

Советник президента Зеленского по экономическим вопросам настаивает, что политика учреждения останется независимой и, мол, шторм утихнет сразу с назначением нового главы центробанка. Также планируется изменить коммуникационную политику, за неимением которой, по убеждению советника президента, и уволился Яков Смолий.

"Я уверен, что новый глава Нацбанка страны учтет те уроки, возможно, и отрицательный положительный опыт, которые были у предшественника", – сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

О втором транше МВФ говорить рано – совет директоров будет решать вопрос ориентировочно в сентябре. Этого времени достаточно, чтобы присмотреться к работе нового главы НБУ.

Не Нацбанком единым

Эксперты отмечают, кроме этого, западные партнеры пристально наблюдают и за антикоррупционных органами. Их независимость – одно из условий сотрудничества.

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Во вторник, 14 июля, на внеочередном заседании парламента должны были рассмотреть законопроект, который должен был открыть путь к увольнению Артема Сытника с должности директора НАБУ, в очередной раз. Однако в последний момент его вернули на рассмотрение комитета.

Теперь же новоизбранный глава НБУ Кирилл Шевченко должен войти в курс дела и уже в ближайшие недели международные партнеры смогут сделать выводы, изменилась ли политика центробанка.