Верховная Рада Украины 16 июля назначила Кирилла Шевченко новым председателем Национального банка. В этот же день в свободном доступе появилась его электронная декларация.

Все состояние и имущество Кирилла Шевченко в его декларации доступны на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Недвижимость нового главы НБУ

На Кирилла Шевченко вместе с женой Юлией зарегистрирована большая квартира в Киеве площадью в 304 квадратных метра. Ее стоимость на момент приобретения в 2015 году составила 3,5 миллиона гривен.

Также они имеют право пользования еще одной меньшей квартирой в столице на 72 квадрата и домом на 280 квадратных метров. Кроме того, есть еще три земельных участка:

в Заборье Киевской области – 2,5 тысячи квадратных метров;

также в Заборье – 308 квадратных метров;

в Феодосии, в АР Крым – 1,2 тысячи квадратных метров.

Движимое имущество супругов Шевченко

Супруги Шевченко пользуются сразу тремя автомобилями, первый из них принадлежит им:

Peugeot Partner 2016 года выпуска – стоимость от 9 тысяч долларов (около 240 тысяч гривен);

Mercedez-Benz G500 2012 года – стоимость от 50 тысяч долларов (около 1 миллиона 350 тысяч гривен);

Land Rover Range Rover 2013 года – стоимость от 45 тысяч долларов (около 1 миллиона 200 тысяч гривен).

Последние две машины зарегистрированы на Шевченко Екатерину Юрьевну. Учитывая общую фамилию, она может быть родственницей супруги.

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Кроме того, Кирилл Шевченко имеет право на пользование спортивным катером Super Air Nautique G23 2013 года. В интернете цена такого составляет по меньшей мере 90 тысяч долларов.

Доходы супругов

За 2019 год Кирилл и Юлия Шевченко задекларировали почти 29 миллионов гривен доходов. При этом Юлия Тимошенко декларирует доход только на сумму 89 тысяч гривен.

Более 13 миллионов 300 тысяч Шевченко заработал за продажу недвижимого имущества. Еще свыше 14 миллионов 500 тысяч гривен – зарплата за работу в "Укргазбанке".

Сбережения

Что интересно, сбережения Кирилла Тимошенко чуть ли не в 5 раз меньше, чем доход за прошлый год. Впрочем, куда он за год потратил более 23 миллионов гривен – в декларации не указано.

Сбережения Шевченко: