Кирилл Фесенко перешел в "Днепр"

Украинский центровой Кирилл Фесенко пополнил состав "Днепра". Прошлый сезон баскетболист провел в составе итальянского "Авеллино", а летом перенес операцию на колене.

О подписании контракта с 31-летним бигменом официально сообщила пресс-служба вице-чемпионов Украины. В новом клубе Фесенко будет выступать под 44-м номером.

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Стоит отметить, что в прошлом сезоне в чемпионате Италии игрок набирал в среднем 10,3 очков и делал 6,3 подбора. В Лиге чемпионов ФИБА за десять матчей его показатель составил 9,4 очка и 7,1 подборов. Кроме того, Фесенко признали лучшим центровым турнира.

В составе сборной Украины Фесенко принимал участие в Евробаскет-2011 и Евробаскет-2015.

Последний раз Фесенко выступал в Украине в 2013 году, когда защищал цвета БК "Донецк". Также центровой за свою карьеру успел поиграть за украинские "Азовмаш" и "Черкасские Обезьяны", выступал в НБА за "Юту" и "Индиану", а также клубы G-Лиги "Делавэр" и "Кантон". В Европе Фесенко также играл за "Автодор", "Локомотив-Кубань" и "Канту".

Летом 2018 года украинский бигмен перенес операцию на колене, после которой продолжает восстанавливаться