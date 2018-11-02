23:13
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Кирилл Фесенко подписал контракт с новым клубом

      5 Читати новину українською

      Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко возвращается в Суперлигу.

      Кирилл Фесенко подписал контракт с "Днепром".

      Читайте также: "Химик" на последних минутах вырвал победу у "Одессы"

      Детали соглашения между центровым и вице-чемпионом Украины не разглашают. Последние два сезона баскетболист успешно выступал за итальянский клуб Авелино. Там он был одним из ведущих исполнителей.

      Летом Фесенко прооперировали и на данный момент он проходит процесс восстановления. На Кирилла также претендовала итальянская "Брешия", но бигмен выбрал "Днепр".

      Итак, после 5-летнего перерыва Фесенко возвращается в родной чемпионат.

      Теги: Баскетбол Спорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      сегодня , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      сегодня , 22:11 Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      Катерина Петренко
      Главные новости 2 ноября: УПЦ МП больше не существует, новая выходка российских пранкеров
      сегодня , 22:04 Главные новости 2 ноября: УПЦ МП больше не существует, новая выходка российских пранкеров
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      сегодня , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      сегодня , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Футболист заплатит 10000 евро за убийство талисмана команды
       28 апреля 2011 , 18:25
      Хоккей: сборная Украины проиграла аутсайдерам соревнований на Чемпионате мира
       25 апреля , 16:36
      Евро-2015. Вот бы так и завтра - побили лидера. Швейцария (U21) - Украина (U21) - 1:2. ВИДЕО
       18 ноября 2013 , 19:04
      УЕФА не готов озвучить свою позицию относительно крымских клубов
       22 августа 2014 , 17:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук