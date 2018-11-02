Кирилл Фесенко подписал контракт с новым клубом

Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко возвращается в Суперлигу.

Кирилл Фесенко подписал контракт с "Днепром".

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Детали соглашения между центровым и вице-чемпионом Украины не разглашают. Последние два сезона баскетболист успешно выступал за итальянский клуб Авелино. Там он был одним из ведущих исполнителей.

Летом Фесенко прооперировали и на данный момент он проходит процесс восстановления. На Кирилла также претендовала итальянская "Брешия", но бигмен выбрал "Днепр".

Итак, после 5-летнего перерыва Фесенко возвращается в родной чемпионат.