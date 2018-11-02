Кирилл Фесенко подписал контракт с новым клубом
Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко возвращается в Суперлигу.
Кирилл Фесенко подписал контракт с "Днепром".
Читайте также: "Химик" на последних минутах вырвал победу у "Одессы"
Детали соглашения между центровым и вице-чемпионом Украины не разглашают. Последние два сезона баскетболист успешно выступал за итальянский клуб Авелино. Там он был одним из ведущих исполнителей.
Летом Фесенко прооперировали и на данный момент он проходит процесс восстановления. На Кирилла также претендовала итальянская "Брешия", но бигмен выбрал "Днепр".
Итак, после 5-летнего перерыва Фесенко возвращается в родной чемпионат.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии