Кирилл Фроленко будет выступать в "Ледяных Волках"

Как сообщает страница "Ледяных Волков" в Facebook, клуб заключил контракт с 24-летним защитником Кириллом Фроленко.

Габаритный (197 см, 96 кг) защитник стал автором первой заброшенной шайбы в контрольном матче "Ледяных Волков" против "Кременчуга", который завершился победой для киевской команды 4:1.

Читайте также: Опубликован календарь матчей чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19

Ранее Фроленко выступал в чемпионате Украины в составах ХК "Львов", киевского АТЕКа и "Белого Барса". В 56 матчах за эти команды защитник набрал 14 (5+9) очков.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24