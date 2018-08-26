Кирилл Фроленко будет выступать в "Ледяных Волках"
Как сообщает страница "Ледяных Волков" в Facebook, клуб заключил контракт с 24-летним защитником Кириллом Фроленко.
Габаритный (197 см, 96 кг) защитник стал автором первой заброшенной шайбы в контрольном матче "Ледяных Волков" против "Кременчуга", который завершился победой для киевской команды 4:1.
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Ранее Фроленко выступал в чемпионате Украины в составах ХК "Львов", киевского АТЕКа и "Белого Барса". В 56 матчах за эти команды защитник набрал 14 (5+9) очков.
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Источник: 24 Канал
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