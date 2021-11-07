Конфликт между Николаем и пьяным нападавшим мог возникнуть из-за языка.

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Чемпиона по джиу-джитсу ранили в сердце

Трагическую новость подтвердил отец погибшего парня – местный предприниматель и владелец отеля "Жемчужина прибоя" Олег Балабатько. Он рассказал, что у его сына возник конфликт с мужчиной, который родом из временно оккупированного Россией Луганска.

Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения и якобы начал конфликтовать с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке. Мужчина предложил собеседнику выйти на улицу и парень согласился, поскольку был чемпионом по джиу-джитсу и был уверен в своих силах. Однако от удара ножом увернуться не смог.

Парень скончался на месте

К сожалению, неизвестный попал парню прямо в сердце. Николай ухватился за сердце и упал на землю. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, пытались помочь ему до приезда врачей, но парень умер.

Двоюродная сестра погибшего парня Карина Балабатько обнародовала общую фотографию с братом и написала: "Я никогда тебя не забуду, братишка! Я тебя люблю!".



Николай Балабатько с сестрой / Фото из Фейсбука Карины Балабатько