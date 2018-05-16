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Киркоров, Лобода и Олег Винник: какую музыку слушают украинцы – данные YouTube

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Какую музыку слушают украинцы – данные YouTube
Какую музыку слушают украинцы – данные YouTube / www.pexels.com

С 10 мая видеохостинг YouTube расширил свои музыкальные чарты на 44 страны, в которые теперь вошла и Украина. В украинском YouTube чарте выделили три основных рейтинга: "Топ-песни", "Топ-видео" и "Топ-исполнители".

По состоянию на 16 мая 2018 года, чарт "Топ-песен" наполнен исключительно русскоязычным контентом, часто – песнями российских исполнителей. В этом рейтинге учитывается наибольшее количество просмотров официальных клипов, лирик-видео, фан-видео и тому подобное.

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Так, музыкальный рейтинг возглавила композиция молодого российского певца Matrang "Meduza". В рейтинг также вошли новейшие хиты следующих исполнителей: "Время и стекло", Светлана Лобода, Крид, Gazirovka, Макс Барских, Hammali, две песни Khalib, Maruv, Зомб и Федук.


Самые популярные композиции в Украине по данным YouTube

В чарте "Топ-видео", наиболее просматривают в YouTube украинцы, включены только наибольшее количество просмотров официальных видеоклипов. Этот рейтинг возглавил видеоклип российского певца и сторонника путинского режима Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Следующие две строчки заняли композиции российского артиста Егора Крида "Миллион алых роз" и хит украинской исполнительницы Светланы Лободы "Лети".


Самые популярные музыкальные видео в Украине по данным YouTube

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Последний, третий YouTube-чарт "Топ-исполнителей", состоит из рейтинга артистов, в которых суммируются просмотры всех их видео, включая живые выступления и коллаборации. Так, самым популярным исполнителем по просмотрам среди украинцев стал казахский русскоязычный рэпер Jah Khalib.


Самые популярные исполнители в Украине по данным YouTube

В этот рейтинг попали в основном исполнители россияне, среди них – только несколько украинцев: группа "Время и стекло", Светлана Лобода, Макс Барских, Олег Винник, Ани Лорак, Дзидзьо, "Океан Эльзы" и Скрябин. Кроме украиноязычных и русскоязычных певцов в чарте нашлось место только трем исполнителям, которые чаще всего слушают украинцы в YouTube: группа "Rammstein", Eminem и "Linkin Park".

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка YouTube рейтинги
Источник: 24 Канал
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