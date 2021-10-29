Содержание нитратов превышено в 13 раз

Цинические действия чиновников привели к увеличению концентрации вредных веществ в прибрежных территориях реки. Общая площадь повреждений составила более 2,5 га.

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По результатам экспертизы, зафиксировали превышение показателей содержания нитратов в почве в 13 раз,

– заявили в Службе безопасности.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об экоциде. Руководителю структурного подразделения коммунального предприятия уже сообщили о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности других причастных лиц.



В Кировоградской области обнаружили загрязнение реки Ингул



Реку загрязняли местные чиновники

Обратите внимание! По данным опроса, украинцы выдвигают экологические проблемы на один уровень с глобальными вызовами – войной, коррупцией и экономическими неурядицами. Это свидетельствует об осознании масштаба катастрофы в долгосрочной перспективе. Да, 13% украинцев считают ухудшение экологической ситуации важной проблемой для себя лично.