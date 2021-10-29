В Кировоградской области водоканал сбрасывал очистные отходы в реку: фото последствий
Источник:СБУ
В Кировоградской области СБУ разоблачила чиновников водоканала на загрязнении реки Ингул. Они тайно сбрасывали в водоем очистные отходы.
Содержание нитратов превышено в 13 раз
Цинические действия чиновников привели к увеличению концентрации вредных веществ в прибрежных территориях реки. Общая площадь повреждений составила более 2,5 га.
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По результатам экспертизы, зафиксировали превышение показателей содержания нитратов в почве в 13 раз,
– заявили в Службе безопасности.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об экоциде. Руководителю структурного подразделения коммунального предприятия уже сообщили о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности других причастных лиц.
В Кировоградской области обнаружили загрязнение реки Ингул
Реку загрязняли местные чиновники