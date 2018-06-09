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Киру Муратову похоронили в Одессе: как прощались с режиссером

59 Читати новину українською
Киру Муратову похоронили в Одессе
Киру Муратову похоронили в Одессе / Думская

8 июня в Одессе попрощались с известным украинским кинорежиссером Кирой Муратовой.

 

Кира Муратова умерла 6 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

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Она завещала не устраивать больших похорон, а хотела, чтобы ее провели в последний путь только родные и близкие.

Как пишет одесское издание "Думская", режиссера похоронили на Ново-Городском кладбище. На похоронах присутствовали только самые близкие люди.

На похороны в Одессу приехала российская актриса Рената Литвинова, которая снималась в нескольких фильмах режиссера и называла ее своим учителем.

В своем Instagram она поделилась несколькими фотографиями.

Муратова завещала, чтобы ее тело после смерти кремировали.

Вечером 8 июня на Одесской киностудии проходил вечер памяти режиссера. В зале без звука, но под аккомпанемент оркестра показывали ее фильмы.

Воспоминания или слова сочувствия каждый желающий мог записать в специальной книге.

Кіра Муратова похорон ОдесаС Кирой Муратовой попрощались в Одессе // Думская

Теги: Новости Украины Потери Новости Одессы LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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