Киру Муратову похоронили в Одессе: как прощались с режиссером
8 июня в Одессе попрощались с известным украинским кинорежиссером Кирой Муратовой.
Кира Муратова умерла 6 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни.
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Она завещала не устраивать больших похорон, а хотела, чтобы ее провели в последний путь только родные и близкие.
Как пишет одесское издание "Думская", режиссера похоронили на Ново-Городском кладбище. На похоронах присутствовали только самые близкие люди.
На похороны в Одессу приехала российская актриса Рената Литвинова, которая снималась в нескольких фильмах режиссера и называла ее своим учителем.
В своем Instagram она поделилась несколькими фотографиями.
Муратова завещала, чтобы ее тело после смерти кремировали.
Вечером 8 июня на Одесской киностудии проходил вечер памяти режиссера. В зале без звука, но под аккомпанемент оркестра показывали ее фильмы.
Воспоминания или слова сочувствия каждый желающий мог записать в специальной книге.
С Кирой Муратовой попрощались в Одессе // Думская