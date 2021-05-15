Наразі стосунки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з Володимиром Зеленським та Офісом президента – не надто гарні. Відповідну ситуацію міг спричинити керівник ОП Андрій Єрмак.

Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповів колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. У відповідь на запитання журналістки про те, що сталося між президентом та Аваковим, яка "кішка" пробігла між ними – колишній генпрокурор звернув увагу на главу Офісу президента.

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"Цю "кішку" називають Єрмаком. Є багато претензій в Авакова до Єрмака й навпаки. Не ревнощі, а підозри в тому, що подеколи грає проти президента чи проти ОП", – сказав Рябошапка.

Він додав, що "це все вносять у вуха президента" й відповідно створюється емоційне напруження, яке потім переростає у бажання щодо звільнення міністрів.

Чи може Єрмак замінити Авакова

Також у відповідь на запитання ведучої про те, чи може Єрмак претендувати на крісло Авакова у майбутньому, Рябошапка припустив, що очільник Офісу Президента, ймовірніше, міг би претендувати на крісло прем'єр-міністра.

"Хіба що якщо це крісло (очільника МВС – 24 канал) стоятиме поруч із кріслом президента. У наших реаліях, мені здається, що це дійсно можливо. Мені здається, що Єрмаку більше сподобалося б бути прем'єр-міністром", – сказав Рябошапка.