На Харьковщине опорные больницы для больных коронавирусом до сих пор не могут получить закупленные кислородные емкости. Причиной является авария в Суэцком канале, произошедшая там в конце марта.

О задержке медицинского оборудования сообщил заместитель Харьковской ОГА Михаил Черняк. Но чиновник заверил, что оно уже на пути к украинскому порту.

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Когда прибудут бочки с кислородом на Харьковщину

По словам Черняка, деньги на емкости с кислородом выделяли непосредственно из субвенции. То есть, регион их получил от государства. Он добавил из-за аварии в Суэцком канале груз задерживается на несколько недель.

Согласно письму от транспортной компании, ориентировочно 4 апреля это судно зайдет в порт Украины. Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили – для чернобыльской больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы – они будут в нас, мы ждем,

– сообщил заместитель председателя ОГА.

Обратите внимание! По состоянию на 2 апреля на Харьковщине обнаружили 1 494 новых случая COVID-19. В то же время 24 человека умерли. Это двойной антирекорд. Сейчас в больницах области находятся 3 080 пациентов

Что известно об аварии в Суэцком канале