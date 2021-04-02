Авария в Суэцком канале: ковидные больницы в Харькове не могут получить кислород
На Харьковщине опорные больницы для больных коронавирусом до сих пор не могут получить закупленные кислородные емкости. Причиной является авария в Суэцком канале, произошедшая там в конце марта.
Источник:"Суспільне"
О задержке медицинского оборудования сообщил заместитель Харьковской ОГА Михаил Черняк. Но чиновник заверил, что оно уже на пути к украинскому порту.
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Когда прибудут бочки с кислородом на Харьковщину
По словам Черняка, деньги на емкости с кислородом выделяли непосредственно из субвенции. То есть, регион их получил от государства. Он добавил из-за аварии в Суэцком канале груз задерживается на несколько недель.
Согласно письму от транспортной компании, ориентировочно 4 апреля это судно зайдет в порт Украины. Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили – для чернобыльской больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы – они будут в нас, мы ждем,
– сообщил заместитель председателя ОГА.
Что известно об аварии в Суэцком канале
- В Египте 23 марта в Суэцком канале застряло огромное грузовое судно Ever Given. Из-за этого полностью остановилось морское движение на судоходном маршруте.
- Задержка обходилась в 400 миллионов долларов в час.
- На 5 сутки после аварии к каналу отправили дополнительные буксиры.
- 29 марта движение по Суэцкому каналу наконец восстановили.
- Почему этот канал так важен для всего мира – читайте здесь.
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