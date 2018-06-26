Кит Харингтон и Роуз Лесли после свадьбы наслаждаются романтическим отдыхом: фото

Актеры популярного сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли официально стали мужем и женой 23 июня.

После праздничной церемонии Роуз и Кит решили устроить себе отдых в компании близких друзей и родственников, пишет Daily Mail.

Читайте также: Свадьбы звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли: яркие фото и видео

Молодожены не могли стереть улыбки со своих лиц и радостные эмоции, они наслаждались бокалом вина в потрясающем замке 12 века Вардхилл.

Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились

Для романтических каникул Роуз выбрала полосатый комбинезон и удобную обувь, а Кот – белую футболку и светло серые брюки.

Напомним, 23 июня в Шотландии состоялась свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли звезд культового телесериала "Игра престолов".