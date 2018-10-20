Кит Урбан спел больной девушке в хосписе: видео

Муж Николь Кидман, певец Кит Урбан узнал, что одна из его самых больших фанаток, 25-летняя Марисса Инглиш не может посетить его концерт в Огайо из-за ухудшения здоровья. Кантри-певец решил лично приехать к ней в больницу.

Видео выступления из хосписа Сент-Винсент опубликовано в социальной сети Instagram.

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О Мариссе Кит Урбан узнал из соцсетей: сотрудники клиники развернули в Интернете кампанию, где рассказали о пациентке и ее любви к песням артиста.

Мама девушки Марлис Мэтьюз рассказала, что девушка хранит футболку певца, которая у нее появилась после предыдущих выступлений, и натягивает ее на подушку и обнимает.

Кит Урбан спел поклоннице в хосписе

Как известно, Марисса родилась с многочисленными патологиями: у нее был тяжелый сколиоз, церебральный паралич и неоперабельная киста в мозгу. Первые пять месяцев жизни она провела в больнице и врачи называют чудом то, что девушка дожила до 25 лет.

Кит Урбан появился перед кроватью Мариссы и исполнил несколько своих песен для нее.

Смотрите видео: Кит Урбан спел поклонницы в хосписе