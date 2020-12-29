Экипаж сухогруза New Orion больше года не может сойти с судна, находящегося на стоянке в Китае. Среди моряков 7 одесситов, а также грузин и россиянин. Морякам не выплачивают зарплату за период 12 – 16 месяцев.

Что известно об украинских моряков в Китае

Экипаж находится без замены уже 18 месяцев. Об этом сообщила дочь одного из моряков Наталья Слободянюк-Цапура.

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Постоянные задержки с питанием и топливом закономерны, они стали нормой. Экипаж в полной информационной блокаде. В попытках общения с компанией слышатся многомесячные обещания без малейшего намека на их выполнение,

– рассказала Слободянюк-Цапура.

Экипаж обращался уже и в украинское посольство и к властям Китая, впрочем решить ситуацию не удалось. Моряки не могут ни вернуться домой, ни сойти на берег.

Смотрите видеообращение украинских моряков из Китая:

Кому принадлежит судно

Владельцем сухогруза New Orion IMO 9250141, который стоит на реке Янцзы, является компания Vercania Holdings LTD. По словам дочери моряка, с 15 декабря 2020 года компания перестала выходить на связь. Она не отвечает ни на звонки, ни на письма моряков.

Обратите внимание! В марте 2019 года Профсоюз работников морского транспорта Украины предостерегал моряков от трудоустройства на судах недобросовестных судовладельцев, шла речь и о New Orion. В частности, сообщалось, что "на судне постоянно имеют место задержки с выплатой заработной платы и поставкой".