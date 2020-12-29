В Китае 7 украинских моряков уже больше года не могут сойти с судна: видеообращение
Экипаж сухогруза New Orion больше года не может сойти с судна, находящегося на стоянке в Китае. Среди моряков 7 одесситов, а также грузин и россиянин. Морякам не выплачивают зарплату за период 12 – 16 месяцев.
Что известно об украинских моряков в Китае
Экипаж находится без замены уже 18 месяцев. Об этом сообщила дочь одного из моряков Наталья Слободянюк-Цапура.
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Постоянные задержки с питанием и топливом закономерны, они стали нормой. Экипаж в полной информационной блокаде. В попытках общения с компанией слышатся многомесячные обещания без малейшего намека на их выполнение,
– рассказала Слободянюк-Цапура.
Экипаж обращался уже и в украинское посольство и к властям Китая, впрочем решить ситуацию не удалось. Моряки не могут ни вернуться домой, ни сойти на берег.
Смотрите видеообращение украинских моряков из Китая:
Кому принадлежит судно
Владельцем сухогруза New Orion IMO 9250141, который стоит на реке Янцзы, является компания Vercania Holdings LTD. По словам дочери моряка, с 15 декабря 2020 года компания перестала выходить на связь. Она не отвечает ни на звонки, ни на письма моряков.
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