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      Китаец подарит 300 свиней мужчине, который возьмет замуж его дочь: фото девушки

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      Счастливцу достанется не только красавица-жена, но и 300 свиней / news.sina.cn

      Китайский фермер пообещал вознаграждение в более 300 свиней тому, кто женится на его дочери. Чжан Чжиюань, которой 24 года, закончила университет около 3 лет назад и вернулась в родной город к родителям, чтобы помочь им в уходе за свиньями.

      Иногда наши родители беспокоятся, когда у нас нет партнера, поэтому стараются помочь в этом, от чего становится неудобно, пишет издание World of Buzz.

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      Люди считают, что выращивать свиней – это простая и не достойная работа. Но я с этим не согласна. По правде говоря, это не так легко, и я стараюсь применять знания полученные в университете,
      – рассказала Чжан.

      На вопрос о критериях для ее будущего мужа девушка рассказала, что у нее немного ожиданий. Впрочем она бы хотела, чтобы это был кто-то, кто сможет поднять вес хотя бы в пол свиньи.


      Чжан Чжиюань

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Курьезные новости Китай Мир животных
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