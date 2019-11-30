Китаец подарит 300 свиней мужчине, который возьмет замуж его дочь: фото девушки

Китайский фермер пообещал вознаграждение в более 300 свиней тому, кто женится на его дочери. Чжан Чжиюань, которой 24 года, закончила университет около 3 лет назад и вернулась в родной город к родителям, чтобы помочь им в уходе за свиньями.

Иногда наши родители беспокоятся, когда у нас нет партнера, поэтому стараются помочь в этом, от чего становится неудобно, пишет издание World of Buzz.

К слову: В России на коров надели VR очки для того, чтобы "пасти" животных на виртуальном поле

Люди считают, что выращивать свиней – это простая и не достойная работа. Но я с этим не согласна. По правде говоря, это не так легко, и я стараюсь применять знания полученные в университете,

– рассказала Чжан.

На вопрос о критериях для ее будущего мужа девушка рассказала, что у нее немного ожиданий. Впрочем она бы хотела, чтобы это был кто-то, кто сможет поднять вес хотя бы в пол свиньи.



Чжан Чжиюань