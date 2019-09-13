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      Китаец разбросал 14 тысяч долларов на улице из-за плохого дня: курьезные фото

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      Китаец разбросал 14 тысяч долларов на улице
      Китаец разбросал 14 тысяч долларов на улице / scmp.com

      42-летний мужчина из китайской провинции Фуцзянь из-за плохого дня решил выбросить 14 тысяч долларов на улицу.

      Люди, которые увидели инцидент начали собирать деньги, пишет South China Morning Post. Некоторые водители даже покинули авто ради наличности.

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      Затея китайца вызвала пробки на дороге. Впоследствии мужчина понял, что он действовал неразумно.

      На место происшествия приехала полиция. Правоохранители раскритиковали Хуанга за "неподобающее поведение" и призвали тех, кто взял деньги, отнести их в полицию. Сам китаец написал заявление в котором объяснил, что надеется на возврат средств, поскольку он "из обычной семьи и совсем неимущий".

      Часть людей уже вернули наличные шутнику.

      китаєць гроші курйози
      Прохожие собирали деньги с дороги / Фото: South China Morning Post

      blog_ava
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      Теги: Деньги Курьезные новости Китай
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