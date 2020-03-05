14:54
5 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Понты Абрамовича. Российский пост в соцсетях
      Вєсті Кремля
      22:47, 4 марта
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, 4 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Китаец съехал с моста в воду сразу после того, как получил права: курьезное видео

      - Читати новину українською
      Китаец съехал с моста в воду / Скриншот из видео

      Житель китайского города Цзуньи по фамилии Чжан успешно сдал экзамен по вождению. Однако через 10 минут после получения водительских прав он съехал с моста и упал в воду.

      В издании Daily Mail сообщают, что инцидент произошел из-за того, что мужчина отвлекся на приветствие. Автомобиль, в котором он находился, был новый.

      Читайте также: Парень привел ламу на свадьбу своей сестры: забавная реакция девушки

      Когда Чжан подъехал к мосту, ему пришло сообщение с поздравлением от друзей. Он отвлекся, а потом, когда увидел на мосту людей, – испугался. Однако вместо того, чтобы давить на тормоз, мужчина повернул руль влево. В результате автомобиль упал прямо в воду.

      Китаец съехал с моста в воду сразу после того, как получил права: видео

      Мужчина рассказал, что пытался открыть дверь, чтобы выбраться из машины. Сразу это сделать ему не удалось.

      Я не смог открыть левую дверь, поэтому ногами выбил правую,
      – объяснил Чжан.

      Прохожие вытащили его на берег с помощью веревки и дали сухую одежду. Впрочем машину так легко вытащить не удалось – вызвали подъемный кран.


      Китаец Чжан / Фото: Daily Mail

      Коронавирус в России: зафиксирован еще один случай
      сегодня
      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Китай Аварии и ДТП Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:22 Уволят ли Сытника и Холодницкого: мнение эксперта
      Ірина Поліщук
      сегодня , 13:01 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
      Марта Вересюк
      сегодня , 12:16 Что я думаю о старом правительство и чего жду от нового?
      Мустафа Найєм
      3 марта , 14:24 Неудержимый одессит: очередной дальний проход покериста Ивана Шептицкого
      сегодня , 11:59 Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно
      Наталя Боднар
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук