Китаец съехал с моста в воду сразу после того, как получил права: курьезное видео

Житель китайского города Цзуньи по фамилии Чжан успешно сдал экзамен по вождению. Однако через 10 минут после получения водительских прав он съехал с моста и упал в воду.

В издании Daily Mail сообщают, что инцидент произошел из-за того, что мужчина отвлекся на приветствие. Автомобиль, в котором он находился, был новый.

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Когда Чжан подъехал к мосту, ему пришло сообщение с поздравлением от друзей. Он отвлекся, а потом, когда увидел на мосту людей, – испугался. Однако вместо того, чтобы давить на тормоз, мужчина повернул руль влево. В результате автомобиль упал прямо в воду.

Китаец съехал с моста в воду сразу после того, как получил права: видео

Мужчина рассказал, что пытался открыть дверь, чтобы выбраться из машины. Сразу это сделать ему не удалось.

Я не смог открыть левую дверь, поэтому ногами выбил правую,

– объяснил Чжан.

Прохожие вытащили его на берег с помощью веревки и дали сухую одежду. Впрочем машину так легко вытащить не удалось – вызвали подъемный кран.



Китаец Чжан / Фото: Daily Mail