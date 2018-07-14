14:30
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
25°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, 13 июля
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, 13 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Китаец создал работа, который ухаживает за домашними растениями: как это выглядит

68 Читати новину українською
Китаец создал работа, который ухаживает за домашними растениями: как это выглядит

Китайский предприниматель Сун Тианки создал робота, который может передвигать домашние растения. Таким образом он может регулировать количество света, которое получит растение.

Об этом сообщает tehnot.com.

Как рассказал разработчик, на создание такой машины вдохновил засохший подсолнух, которого на одной из выставок поставили в тень. Поэтому Тианки подумал, что растения не имеют возможности двигаться.

Читайте также: Летающую машину BlackFly испытали в небе: фото и видео

Робот, що доглядає за домашніми рослинами

Робот движется к свету

Именно для этого он и создал робота, который движется к свету, когда это необходимо для цветка и наоборот, уходит в тень, если так лучше для растения.

Кроме того, робот может взаимодействовать с людьми и даже танцевать.

Робот, що доглядає за домашніми рослинами

Робот взаимодействует с людьми

Больше новостей, которые касаются новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Китай робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
сегодня, 14:00 Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
Христина Бердинських 16
Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
сегодня, 11:59 Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
Блог Соцмережі 364
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
386
Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов
сегодня, 10:01 Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов
1637
Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
сегодня, 08:48 Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
Ольга Черненко 614
Во время чествования памяти Героев Небесной Сотни Гройсмана встретили криками "Позор!": видео
 20 февраля , 13:33
Умер Олег Треповский – биография и фильмография известного актера
26 апреля , 13:20
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
 15 февраля , 06:02
Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
 19 марта , 16:46
Результаты Чемпионата мира по футболу 2018 предсказал искусственный интеллект
 14 июня , 16:13
Позор: в соцсетях распространяют видео с линии производства Tesla
 29 июня , 15:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук