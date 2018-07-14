Китаец создал работа, который ухаживает за домашними растениями: как это выглядит

Китайский предприниматель Сун Тианки создал робота, который может передвигать домашние растения. Таким образом он может регулировать количество света, которое получит растение.

Об этом сообщает tehnot.com.

Как рассказал разработчик, на создание такой машины вдохновил засохший подсолнух, которого на одной из выставок поставили в тень. Поэтому Тианки подумал, что растения не имеют возможности двигаться.

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Робот движется к свету

Именно для этого он и создал робота, который движется к свету, когда это необходимо для цветка и наоборот, уходит в тень, если так лучше для растения.

Кроме того, робот может взаимодействовать с людьми и даже танцевать.

Робот взаимодействует с людьми

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