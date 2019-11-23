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      Китаец выжил после падения на арматуру, которая проткнула все его тело: фото 18+

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      Металлический прут застрял за 3 сантиметра от сердца мужчины / unilad.co.uk

      В китайском городе Хучжоу строитель упал с высоты на арматуру, которая проткнула его от таза до сердца. Врачи почти сутки оперировали 22-летнего мужчины и таки спасли жизнь строителю.

      Несчастный случай произошел на строительной площадке: рабочий упал с платформы высотой в 4 метра и приземлился на железный прут, сообщает Unilad. Железяка проткнула мужчину почти через все тело, задев некоторые важные органы.

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      Строителя в бессознательном состоянии срочно забрали в больницу. Рентген показал, что прут расположен в 3 сантиметрах от сердца. Прут также повредил печень, кишечник и легкие.

      Жизнь мужчины спасала большая команда медиков и около 3:00 арматуру удалось вытащить. Пациент пережил операцию и теперь восстанавливается в больнице. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Здоровье Чрезвычайное происшествие Китай
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