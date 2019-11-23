Китаец выжил после падения на арматуру, которая проткнула все его тело: фото 18+

В китайском городе Хучжоу строитель упал с высоты на арматуру, которая проткнула его от таза до сердца. Врачи почти сутки оперировали 22-летнего мужчины и таки спасли жизнь строителю.

Несчастный случай произошел на строительной площадке: рабочий упал с платформы высотой в 4 метра и приземлился на железный прут, сообщает Unilad. Железяка проткнула мужчину почти через все тело, задев некоторые важные органы.

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Строителя в бессознательном состоянии срочно забрали в больницу. Рентген показал, что прут расположен в 3 сантиметрах от сердца. Прут также повредил печень, кишечник и легкие.

Жизнь мужчины спасала большая команда медиков и около 3:00 арматуру удалось вытащить. Пациент пережил операцию и теперь восстанавливается в больнице. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает.