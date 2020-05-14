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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Китай пострадал и заслуживает сочувствия: реакция Пекина на суд в Украине из-за коронавируса

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В Китае отреагировали на иск в Украине
В Китае отреагировали на иск в Украине / Getty Images

Общественная организации в Украине в суде обвинила украинскую власть и Китай в пандемии коронавируса и просит возмещения убытков. В Китае уже отреагировали на инцидент и заявили, что в этой ситуации именно Китай является пострадавшей стороной.

В заявлении пресс-секретаря Посольства КНР в Украине говорится, что Китай никоим образом не является стороной, которая получила выгоду от эпидемии, а тем более – не стороной, причинившей беду другим.

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Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира. Во время пандемии Китай является пострадавшей страной, и, по логике, заслуживает сочувствия,
– считают в Китае.

Китайские дипломаты отметили, что их страна первой в мире доложила о появлении коронавируса, но это не значит, что COVID-19 возник в Китае. Послы призывают объединиться в противодействии вирусу.

Вирус – общий враг всего человечества, а также вызов всему миру,
– говорят в посольстве.

Дипломаты считают, что Китай предпринял все необходимые меры, чтобы выиграть время для всего мира, а также сейчас активно помогает в борьбе с вирусом всем странам.

В то же время дипломат констатировал, что некоторые страны, к сожалению, так не считают, более того, "ради личных амбиций и выгоды политизируют эпидемию и выпускают безответственные заявления, чтобы оклеветать и очернить Китай".

В посольстве напомнили, что с начала вспышки коронавируса Китай и Украина активно сотрудничают.

"Мы убеждены, что сотрудничество между Китаем и Украиной в условиях эпидемии предоставит новые стимулы для дальнейшего развития двусторонних отношений", – подытожили в посольстве.

О каком иске говорится?В Окружной административный суд города Киева поступил иск из-за распространения в Украине коронавируса. Ответчиками в нем являются украинские и китайские власти.

Истец просит суд "признать бездействие указанных ответчиков по непринятию надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Больше о требованиях истца – по ссылке.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Киева Окружной административный суд Киева Коронавирус в Украине Китай
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