Такие данные обнародовал 5 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол. Об этих угрозах, идущих с Востока, он говорил на Конференции ООН по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия. Днем ранее там тоже выступал представитель МИД Украины, который напомнил, что россия уже нарушила сразу три начала этого договора .
Тема Война Китая и США не может быть не ядерной, – эксперт сказал, почему Пекину не до этого
Китай увеличивает быстрыми темпами
Заместитель главы Пентагона сказал, что они ранее слышали заявления Китая о "намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности". Однако с учетом всех в Вашингтоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.
Китай как раз сейчас находится в процессе наращивания модернизации и диверсификации ядерного арсенала. Очень быстрыми темпами – в три или даже в четыре раза,
– сказал Кол.
Он также подчеркнул, что Пентагон не желает ничего иного, чем полной ликвидации всего ядерного оружия в мире. Однако, кроме Китая, помешают этому еще несколько вещей:
- Неспровоцированное вторжение России в Украину и безрассудная ядерная риторика со стороны кремля.
- Отказ Ирана решить проблемы Международного агентства по атомной энергии и вернуться в Общий всеобъемлющий план действий.
- Возможна подготовка Северной Кореи к проведению еще одного ядерного испытания и постоянный поток ракетных испытаний.
К теме – как Северная Корея угрожает ядерным оружием: смотрите видео