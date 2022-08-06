Такие данные обнародовал 5 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол. Об этих угрозах, идущих с Востока, он говорил на Конференции ООН по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия. Днем ранее там тоже выступал представитель МИД Украины, который напомнил, что россия уже нарушила сразу три начала этого договора .

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Китай увеличивает быстрыми темпами

Заместитель главы Пентагона сказал, что они ранее слышали заявления Китая о "намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности". Однако с учетом всех в Вашингтоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.

Китай как раз сейчас находится в процессе наращивания модернизации и диверсификации ядерного арсенала. Очень быстрыми темпами – в три или даже в четыре раза,

– сказал Кол.

Он также подчеркнул, что Пентагон не желает ничего иного, чем полной ликвидации всего ядерного оружия в мире. Однако, кроме Китая, помешают этому еще несколько вещей:

Неспровоцированное вторжение России в Украину и безрассудная ядерная риторика со стороны кремля.

Отказ Ирана решить проблемы Международного агентства по атомной энергии и вернуться в Общий всеобъемлющий план действий.

Возможна подготовка Северной Кореи к проведению еще одного ядерного испытания и постоянный поток ракетных испытаний.

Обратите внимание! Ранее Пентагон оценивал, что у Китая есть 200 ядерных боеголовок и планирует удвоить это число к 2030 году. Однако в последнее время эти приблизительные оценки подскочили до 700 боеголовок к 2027 году. А к 2030 году власти этой страны, по данным разведки США, хотят иметь уже до 1000 боеголовок разных типов.

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