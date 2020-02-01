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      Китай – главный торговый партнер Украины

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      Главным торговым партнером Украины является Китай / kmu.gov.ua

      Основным торговым партнером Украины стал Китай. Товарооборот между странами вырос на 30%. А приоритетами в сотрудничестве являются сельское хозяйство, энергетика и туризм.

      Об активном сотрудничестве с Китаем в торговле сообщает Правительственный портал.

      Читайте также: Еще одно поражение Путина: как Россия за время войны потеряла первенство в торговле с Украиной

      За 11 месяцев 2019 года Китай вышел на первое место среди стран – торговых партнеров Украины,
      – говорится в сообщении.

      Товарооборот между странами вырос на 32,5%. И составляет 11,7 миллиарда долларов США.

      Ключевыми приоритетами сотрудничества с Китаем являются: сельское хозяйство, энергетика и энергоэффективные технологии, туризм, культурный и научный обмен, космическая отрасль.

      Кроме того, при участии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы состоялось заседание комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая.

      "КНР – наш стратегический партнер. С одной стороны, должны поддерживать общеполитическую рамку сотрудничества, с другой – начинать новые, выгодные для Украины, масштабные проекты", – отметил Кулеба.

      По его словам, следует открывать новые возможности, в частности, для повышения интенсивности торговли и развития украинской экономики и инфраструктуры.

      Что известно о комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая?
      Работает с 2011 года. За это время провела три совместных заседания. Последний раз комиссия собиралась в конце 2017 года. Следующее совместное заседание пройдет в 2020 году в Пекине.

      Также работают 7 отраслевых подкомиссий по вопросам сотрудничества – торгово-экономическое, в области сельского хозяйства, культуры, в космической отрасли, по вопросам научно-технического сотрудничества, в области образования и медицины.

      Будьте осторожны! Китай стал эпицентром распространения смертельного коронавируса.

      Основное о китайском коронавирусе

      • Коронавирус, который вспыхнул в Китае, продолжает распространяться за пределами страны. По состоянию на 1 февраля от спровоцированной им вирусной пневмонии умерло 259 человек. Общее количество инфицированных – более 12022 человек по всему миру. Выздоровели 243 человека.
      • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
      • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
      • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных. Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
      • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. Ряд стран заявили об эвакуации своих граждан из Китая.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Дмитрий Кулеба – новости Энергетика Сельское хозяйство Торговля Китай
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