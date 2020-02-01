Китай – главный торговый партнер Украины
Основным торговым партнером Украины стал Китай. Товарооборот между странами вырос на 30%. А приоритетами в сотрудничестве являются сельское хозяйство, энергетика и туризм.
Об активном сотрудничестве с Китаем в торговле сообщает Правительственный портал.
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За 11 месяцев 2019 года Китай вышел на первое место среди стран – торговых партнеров Украины,
– говорится в сообщении.
Товарооборот между странами вырос на 32,5%. И составляет 11,7 миллиарда долларов США.
Ключевыми приоритетами сотрудничества с Китаем являются: сельское хозяйство, энергетика и энергоэффективные технологии, туризм, культурный и научный обмен, космическая отрасль.
Кроме того, при участии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы состоялось заседание комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая.
"КНР – наш стратегический партнер. С одной стороны, должны поддерживать общеполитическую рамку сотрудничества, с другой – начинать новые, выгодные для Украины, масштабные проекты", – отметил Кулеба.
По его словам, следует открывать новые возможности, в частности, для повышения интенсивности торговли и развития украинской экономики и инфраструктуры.
Что известно о комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая?
Работает с 2011 года. За это время провела три совместных заседания. Последний раз комиссия собиралась в конце 2017 года. Следующее совместное заседание пройдет в 2020 году в Пекине.
Также работают 7 отраслевых подкомиссий по вопросам сотрудничества – торгово-экономическое, в области сельского хозяйства, культуры, в космической отрасли, по вопросам научно-технического сотрудничества, в области образования и медицины.
Будьте осторожны! Китай стал эпицентром распространения смертельного коронавируса.
Основное о китайском коронавирусе
- Коронавирус, который вспыхнул в Китае, продолжает распространяться за пределами страны. По состоянию на 1 февраля от спровоцированной им вирусной пневмонии умерло 259 человек. Общее количество инфицированных – более 12022 человек по всему миру. Выздоровели 243 человека.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных. Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. Ряд стран заявили об эвакуации своих граждан из Китая.