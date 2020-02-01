Китай – главный торговый партнер Украины

Основным торговым партнером Украины стал Китай. Товарооборот между странами вырос на 30%. А приоритетами в сотрудничестве являются сельское хозяйство, энергетика и туризм.

Об активном сотрудничестве с Китаем в торговле сообщает Правительственный портал.

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За 11 месяцев 2019 года Китай вышел на первое место среди стран – торговых партнеров Украины,

– говорится в сообщении.

Товарооборот между странами вырос на 32,5%. И составляет 11,7 миллиарда долларов США.

Ключевыми приоритетами сотрудничества с Китаем являются: сельское хозяйство, энергетика и энергоэффективные технологии, туризм, культурный и научный обмен, космическая отрасль.

Кроме того, при участии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы состоялось заседание комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая.

"КНР – наш стратегический партнер. С одной стороны, должны поддерживать общеполитическую рамку сотрудничества, с другой – начинать новые, выгодные для Украины, масштабные проекты", – отметил Кулеба.

По его словам, следует открывать новые возможности, в частности, для повышения интенсивности торговли и развития украинской экономики и инфраструктуры.

Что известно о комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая?

Работает с 2011 года. За это время провела три совместных заседания. Последний раз комиссия собиралась в конце 2017 года. Следующее совместное заседание пройдет в 2020 году в Пекине.



Также работают 7 отраслевых подкомиссий по вопросам сотрудничества – торгово-экономическое, в области сельского хозяйства, культуры, в космической отрасли, по вопросам научно-технического сотрудничества, в области образования и медицины.

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