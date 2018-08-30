Китай давит на КНДР из-за торговых споров с США, – Трамп

Президент США Дональд Трамп обнародовал заявление Белого дома, в котором утверждается, что Китай давит на Северную Корею в связи со спорами между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли.

Об этом сообщает CNN.

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Президент Трамп твердо уверен, что Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за наших больших торговых разногласий с правительством КНР,

– говорится в сообщении Белого дома, которое американский лидер процитировал в своем Twitter.

STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE



President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 серпня 2018 р.

В то же время в тексте заявления отмечается, что Пекин предоставляет КНДР значительную помощь, в том числе в виде денег, топлива, удобрений и других видов товаров.

"Что касается торговых споров и других разногласий США и Китая, они в свое время будут решены Дональдом Трампом и замечательным китайским лидером Си Цзиньпином", – заверил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что считает свои отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошими и теплыми, поэтому пока нет оснований тратить средства на совместные американо-южнокорейские военные учения. Однако США все же могут начать военные маневры с Южной Кореей и Японией, если того пожелает американский лидер ".

Напомним, 23 августа стало известно о том, что США вводят 25-процентные пошлины на товары из Китая. Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.