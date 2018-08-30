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Китай давит на КНДР из-за торговых споров с США, – Трамп

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Трамп обвинил Китай в давлении на КНДР из-за торговых споров с США
Трамп обвинил Китай в давлении на КНДР из-за торговых споров с США / Business Insider

Президент США Дональд Трамп обнародовал заявление Белого дома, в котором утверждается, что Китай давит на Северную Корею в связи со спорами между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли.

Об этом сообщает CNN.

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Президент Трамп твердо уверен, что Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за наших больших торговых разногласий с правительством КНР,
– говорится в сообщении Белого дома, которое американский лидер процитировал в своем Twitter.

В то же время в тексте заявления отмечается, что Пекин предоставляет КНДР значительную помощь, в том числе в виде денег, топлива, удобрений и других видов товаров.

"Что касается торговых споров и других разногласий США и Китая, они в свое время будут решены Дональдом Трампом и замечательным китайским лидером Си Цзиньпином", – заверил глава Белого дома.

Трамп также добавил, что считает свои отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошими и теплыми, поэтому пока нет оснований тратить средства на совместные американо-южнокорейские военные учения. Однако США все же могут начать военные маневры с Южной Кореей и Японией, если того пожелает американский лидер ".

Напомним, 23 августа стало известно о том, что США вводят 25-процентные пошлины на товары из Китая. Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп КНДР Китай
Источник: 24 Канал
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