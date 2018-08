Китай давит на КНДР из-за торговых споров с США, – Трамп

Об этом сообщает CNN.

Читайте также: Трамп отменил визит Помпео в КНДР: известна причина

Президент Трамп твердо уверен, что Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за наших больших торговых разногласий с правительством КНР,

– говорится в сообщении Белого дома, которое американский лидер процитировал в своем Twitter.

STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE



President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with...