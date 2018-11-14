Китай и США готовятся возобновить торговые переговоры, – СМИ

Делегация Китая возглавляемая вице-премьером Государственного совета Лю Хэ вскоре может посетить США для переговоров по урегулированию торговых споров.

Об этом сообщило издание South China Morning Post.

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Переговоры США и КНР по вопросам торговли прекратились в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

В последнее время атмосфера для того, чтобы стороны провели диалог, существенно улучшилась,

– говорится в сообщении.

Лидеры стран Си Цзиньпин и Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились провести двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

Выступая накануне в Сингапуре, премьер Госсовета КНР Ли Кецзян выразил надежду на то, что стороны смогут сотрудничать и прийти к взаимоприемлемого компромисса.

"В торговой войне нет победителей", – подчеркнул он.

Напомним, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10 процентов на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов, с будущего года ставка увеличится до 25 процентов.



До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на 50 миллиардов долларов из-за обострения торгового конфликта Китай обложил пошлиной почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставки сырой нефти из США в Китай "полностью остановились".