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      Китай и США готовятся возобновить торговые переговоры, – СМИ

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      Лидеры стран проведут переговоры по этому на саммите G20
      Лидеры стран проведут переговоры по этому на саммите G20 / Фото из открытых источников

      Делегация Китая возглавляемая вице-премьером Государственного совета Лю Хэ вскоре может посетить США для переговоров по урегулированию торговых споров.

      Об этом сообщило издание South China Morning Post.

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      Переговоры США и КНР по вопросам торговли прекратились в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

      В последнее время атмосфера для того, чтобы стороны провели диалог, существенно улучшилась,
      – говорится в сообщении.

      Лидеры стран Си Цзиньпин и Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились провести двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

      Выступая накануне в Сингапуре, премьер Госсовета КНР Ли Кецзян выразил надежду на то, что стороны смогут сотрудничать и прийти к взаимоприемлемого компромисса.

      "В торговой войне нет победителей", – подчеркнул он.

      Напомним, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10 процентов на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов, с будущего года ставка увеличится до 25 процентов.

      До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на 50 миллиардов долларов из-за обострения торгового конфликта Китай обложил пошлиной почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставки сырой нефти из США в Китай "полностью остановились".

      Теги: Новости США Китай Новости политики
      Источник: 24 Канал
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