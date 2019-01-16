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      Китай обеспечит медицинским оборудованием больницы пяти областей Украины

      15 Читати новину українською
      По новому соглашению Правительство Китая предоставит Украине новое медицинское оборудование
      По новому соглашению Правительство Китая предоставит Украине новое медицинское оборудование / Фото из открытых источников

      Минэкономразвития привлекло техническую помощь от Правительства Китая, что предполагает предоставление современного медицинского оборудования для больниц Украины.

      Об этом говорится на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

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      16 января Кабинет Министров Украины уполномочил Первого вице-премьер-министра – Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива подписать соответствующее Соглашение между Правительством Украины и Правительством Китая,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что в мае 2016 года Минэкономразвития направило на рассмотрение Правительства Китая запрос от Министерства здравоохранения о возможности предоставления медицинского оборудования для больниц Украины на основе безвозмездной помощи. В конце 2016 года Правительство Китая в своем ответе проинформировало о возможности реализации такого проекта.

      В течение 2017-2018 годов Минэкономразвития совместно с китайской стороной вело активную работу над разработкой и принятием условий реализации проекта и его технического задания, что легли в основу проекта Соглашения.

      После заключения Соглашения в течение 2019 года Минздрав получит более 230 единиц современного медицинского оборудования для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

      В перечень оборудования, которое предоставит Китай, в частности, вошли томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии и микроскопы.

      Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Министерство здравоохранения Украины Китай
      Источник: 24 Канал
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