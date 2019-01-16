Китай обеспечит медицинским оборудованием больницы пяти областей Украины

Минэкономразвития привлекло техническую помощь от Правительства Китая, что предполагает предоставление современного медицинского оборудования для больниц Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

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16 января Кабинет Министров Украины уполномочил Первого вице-премьер-министра – Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива подписать соответствующее Соглашение между Правительством Украины и Правительством Китая,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2016 года Минэкономразвития направило на рассмотрение Правительства Китая запрос от Министерства здравоохранения о возможности предоставления медицинского оборудования для больниц Украины на основе безвозмездной помощи. В конце 2016 года Правительство Китая в своем ответе проинформировало о возможности реализации такого проекта.

В течение 2017-2018 годов Минэкономразвития совместно с китайской стороной вело активную работу над разработкой и принятием условий реализации проекта и его технического задания, что легли в основу проекта Соглашения.

После заключения Соглашения в течение 2019 года Минздрав получит более 230 единиц современного медицинского оборудования для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

В перечень оборудования, которое предоставит Китай, в частности, вошли томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии и микроскопы.