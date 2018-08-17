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Китай отрабатывает воздушные удары по США, – Пентагон

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Пентагон заподозрил Китай в отработке воздушных ударов по США
Пентагон заподозрил Китай в отработке воздушных ударов по США / Фото из открытых источников

Китай усиливает стратегическую авиацию и, "весьма вероятно", отрабатывает нанесение ударов по США и их союзникам. Все это является частью масштабной реорганизации, которую проходят китайские Вооруженные силы.

Такое мнение в новом докладе высказывают эксперты Пентагона, передает CNN.

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За последние три года китайская Народно-освободительная армия стремительно расширила зону покрытия надводных военных операций, накапливая опыт в критически важных морских районах и, вероятно, отрабатывая нанесение ударов по объектам США и их союзников,
– утверждается в документе.

Кроме того, отмечают авторы ежегодного доклада, Пекин впервые стремится развить ядерный потенциал своих ВВС. В итоге в его распоряжении окажется "триада систем доставки, рассредоточенная на земле, море и в воздухе".

Эксперты Пентагона также обращают внимание на то, что Китай работает над созданием "малозаметного стратегического бомбардировщика дальнего действия, способного нести ядерное оружие". По их мнению, новый самолет может быть введен в действие в течение следующих 10 лет.

По информации американских властей, Китай также продолжает разработку средств борьбы со спутниками, в том числе "лазеров наземного базирования и роботов, которые выводятся на орбиту". Это происходит на фоне призывов администрации Трампа о создании космических войск до 2020 года, отмечает издание.

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Напомним, в июне создать космические войска США поручил президент страны Дональд Трамп. Он считает, что такие войска будут отдельным, однако равноправным видом в составе вооруженных сил страны.

Теги: Новости политики авиация Новости США Китай Пентагон
Источник: 24 Канал
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