Китай победил Google: корпорация разработает поисковик с цензурой

Чтобы выйти на китайский рынок, компании Google придется смириться с требованиями местной цензуры и разработать отдельную версию поисковой системы для КНР. Издание The Intercept, Reuters и AFP сообщили кодовое название проекта Google – DragonFly. Работать он будет соответствии с местными законами и не показывать сайты, где публикуются материалы о правах человека, демократии и протестах.

Об этом сообщила BBC News Украина.

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В самой Google от подробных комментариев отказались. И журналисты выведали, что поисковая система Google для Китая будет включать "черный список запросов", куда будут входить все сайты, запрещенные правительством КНР. Мол, Google уже разработала две тестовые версии поисковых приложений для Android под названиями Maotai и Longfei. Если китайские власти одобрят запуск проекта, то программы смогут заработать уже в 2019 году.



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К слову, китайская система государственного надзора за сетью, которую называют "Золотой щит" или "Великая китайская огненная стена" (имеется в виду фаервол), начала действовать еще в 2003 году. В результате ее работы под цензуру попали более полутора миллиона сайтов, среди которых и сам Google, и социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, а также Wikipedia.

Напомним, что запрещенными могут быть не только сайты, но и определенные поисковые запросы – например, упоминания о событиях 1989 года, когда в Китае почти произошла революция, любые "политически некорректные материалы, а иногда и шутки о политиках или комические их изображения . В 2017, например, с китайских сайтов начали исчезать изображения Винни-Пуха из-за его сходства с лидером КНР Си Цзиньпином.