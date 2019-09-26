Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины: Россия на втором месте

В первом квартале 2019 года объемы торговли между Украиной и Китаем увеличились до 2,55 миллиарда долларов. Это сделало КНР крупнейшим торговым партнером нашей страны.

Общая доля Китая во внешней торговле Украины в начале 2019 года достигла 10,6%. В рейтинге стран, с которыми Украина имеет наибольшие объемы торговли, Китай впервые опередил Россию.

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Объемы торговли Украины и России составили 2,34 миллиарда долларов. Доля РФ в общем торговом товарообороте составила 9,7%, в то время как в 2018 году она составляла 11,5%. По итогам прошлого года общий товарооборот между Украиной и РФ достиг 11,05 миллиарда долларов.

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Крупнейшие торговые партнеры Украины / таблица НБУ

По данным Нацбанка, сальдо торговли Украины как с Китаем, так и с Россией, является отрицательным (то есть, Украина продает в эти страны меньше товаров, чем покупает – 24 канал). Общий объем импорта из Китая за первые 3 месяца 2019 года составил 1,93 миллиарда долларов, а экспорт в страну – 621 миллиона долларов. Из России Украина купила товаров на 1,75 миллиарда долларов, а продала туда на 592 миллиона долларов.

Среди крупнейших торговых партнеров Украины – Германия, Польша, Беларусь, Турция и США.

Что известно о торговле Украины со странами ЕС и СНГ?

За первые 7 месяцев 2019 года доля торговли Украины с ЕС выросла на 6%, в то время как со странами СНГ – сократилась на 3%.

По итогам 2018 года Украина экспортировала агропродукции на общую сумму 18,8 миллиарда долларов. Большинство аграрного экспорта продали в страны ЕС. По данным Государственной службы статистики за 11 месяцев 2018 года объем украинского экспорта в Россию сократился на 7% и составил 3,33 миллиарда долларов. В то же время, импорта российских товаров в Украине стало наоборот больше – на 17,1%.



Какие продукты Украина больше всего продает за границу / инфографика 24 канала