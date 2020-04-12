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      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели

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      Блоги недели / Колаж 24 канала

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – почему G7 будет требовать компенсацию из КНР, Зеленский – президент коронавируса и почему Кадыров закрылся от России.

      1. Український президент коронавірусу, або Епідемія все спише



      Скоріш за все, у новій українській історії Володимир Олександрович залишиться саме президентом коронавірусу.

      Коронавірус в Україні – найактульніше дивіться тут!

      2. Все жорсткіший карантин не врятує українців від коронавірусу: як має діяти уряд



      З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.

      Карантин в Україні  – деталі та найактуальніше.

      3. Путінські "канікули": як Кадиров закрив Чечню від Росії



      Російський уряд заявив про неприпустимість закриття кордонів між регіонами країни.

      Більше новин з Росії – шукайте тут!

      4. Шкідливі поради від Коломойського



      Дефолт виявився дуже непопулярно тезою. І люди Коломойського, які намагаються за всяку ціну зірвати співпрацю з МВФ, перейшли в інший формат. Тепер вони теж говорять, що дефолт це погано, а ось реструктуризація – це добре.

      Більше матеріалів про скандального олігарха Ігоря Коломойського.

      5. Китай має компенсувати шкоду, нанесену коронавірусом, – звіт Henry Jackson Society



      Китайська Народна Республіка має бути відповідачем за позовом країн-учасниць G7 за нанесення шкоди від коронавірусу, згідно зі звітом британського аналітичного центру "Спільнота Генрі Джексона".

      Що відбувається в Китаї сьогодні – читайте тут!

      Автор: Блоги недели
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости политики Новости Украины Новости Здоровье Владимир Зеленский Владимир Путин Публикации Китай Чечня Рамзан Кадыров Игорь Коломойский
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