Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – почему G7 будет требовать компенсацию из КНР, Зеленский – президент коронавируса и почему Кадыров закрылся от России.

1. Український президент коронавірусу, або Епідемія все спише







Скоріш за все, у новій українській історії Володимир Олександрович залишиться саме президентом коронавірусу.



Коронавірус в Україні – найактульніше дивіться тут!

2. Все жорсткіший карантин не врятує українців від коронавірусу: як має діяти уряд







З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.



Карантин в Україні – деталі та найактуальніше.

3. Путінські "канікули": як Кадиров закрив Чечню від Росії







Російський уряд заявив про неприпустимість закриття кордонів між регіонами країни.



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4. Шкідливі поради від Коломойського







Дефолт виявився дуже непопулярно тезою. І люди Коломойського, які намагаються за всяку ціну зірвати співпрацю з МВФ, перейшли в інший формат. Тепер вони теж говорять, що дефолт це погано, а ось реструктуризація – це добре.



Більше матеріалів про скандального олігарха Ігоря Коломойського.

5. Китай має компенсувати шкоду, нанесену коронавірусом, – звіт Henry Jackson Society







Китайська Народна Республіка має бути відповідачем за позовом країн-учасниць G7 за нанесення шкоди від коронавірусу, згідно зі звітом британського аналітичного центру "Спільнота Генрі Джексона".



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