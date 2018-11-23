Китаянка Цзюй Вэньцзюнь – чемпионка мира по шахматам. Она обыграла в финале бывшую украинку

В российском Ханты-Мансийске закончился Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Победу одержала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, которая защитила свой титул.

В пятницу, 23 ноября, Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке обыграла представительницу России Екатерину Лагно. Общий счет финала – 5:3.

Читайте также: Мы никак не можем повлиять на место проведения соревнований, – Анна Музычук о соревнованиях в России

Стоит отметить, что Екатерина Лагно – бывшая украинка, которая родилась во Львове. До 2014 года на международных соревнованиях представляла Украину. В полуфинале она обыграла украинку Марию Музычук, которая впоследствии завоевала бронзовую награду.



Екатерина Лагно во время финального матча Чемпионата мира (фото: ugra2018.fide.com)

Кроме Марии Музычук, в соревнованиях также принимали участие еще четыре украинки – Анна Музычук, Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Наталья Жукова.