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      Китаянка кашляла на экипаж и устроила драку из-за проверки на коронавирус: видео

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      На борту самолета авиакомпании Thai Airways китаянка намеренно покашляла на стюардессу. А потом спровоцировала драку с членами экипажа. Женщина рассердилась, что пассажиров задержат для проверки на коронавирус.

      Поведение пассажирки сняли на видео. А ролик выложили в сети.

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      Инцидент произошел в самолете в аэропорту Шанхая. После прилета лайнера Thai Airways в город стало известно, что всех пассажиров проверят на коронавирус. Такая информация китаянку вывела из себя. И она сорвалась.

      Сначала женщина требовала выпустить ее из самолета, затем – начала кричать. Китаянка размахивала руками и намеренно кашляла на борту. Члены экипажа успокаивали ее. В конце пассажирка таки успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.

      Китаянка кашляла на экипаж и устроила драку из-за проверки на коронавирус: видео

       

      Главное о Covid-19

      • По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысячи человек. Выздоровели 62 тысячи человек.
      • Коронавирус распространился на все европейские страны, теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек. В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
      • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
      • Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.


      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Коронавирус из Китая: последние новости
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Курьезные новости Китай авиация
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