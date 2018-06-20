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Китайцы напечатали iPhone на 3D-принтере: видео

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iPhone напечатали на 3D-принтере
iPhone напечатали на 3D-принтере / Фото из открытых источников

Пока информации о новых моделях iPhone немного. Однако, примерные габариты смартфонов уже можно себе представить. Поэтому на основе этих данных китайские энтузиасты воспользовались 3D-принтером и напечатали макеты будущих смартфонов Apple.

Об этом сообщает appleinsider.ru.

Самой маленькой моделью, напечатанной на принтере, стал обычный iPhone X – его длина составила 143,65 мм, а ширина – 72,03 мм.

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Немного больше будет недорогой iPhone с LCD-экраном – его длина и ширина составят 150 мм и 75,72 мм соответственно. Наибольшим устройством стал iPhone X Plus: длина 157,53 мм, ширина – 77, 44 мм.

Все три макета созданы на основе схем поставщиков Apple.

iPhone напечатали на 3D-принтере

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Теги: Техно Китай Apple iPhone Смартфоны
Источник: 24 Канал
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